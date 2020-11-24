По всей территории США стали появляться огромные "морозильные фермы" - склады, предназначенные для хранения вакцины против Covid-19. Дональд Трампа последние недели игнорировал вопросы здравоохранения в США, акцентируя внимание на результатах выборов. Поэтому для новоизбранного президента Джо Байдена борьба с Covid-19 будет приоритетом в его политике.

Об этом пишет британское издание Financial Times.

Для избранного президента Джо Байдена план вакцинации против Covid-19, возможно, является самым важным вызовом. Его репутация как президента в значительной степени будет зависеть от того, сможет ли он обеспечить вакцины достаточному количеству американцев.

Доставка и хранение вакцины против коронавируса будет сложной задачей для каждого правительств любой страны, особенно для развивающихся стран, где зачастую гораздо труднее гарантировать транспортировку при очень низких температурах. Например, вакцина Pfizer и Moderna требует хранения при -70 °C.

А вот вакцину Оксфордского университета и вакцину AstraZeneca можно хранить при температуре обычного холодильника.

Кроме того, в США есть труднодоступные пересеченные местности, а также территории с низкой густотой населения. Еще проблем прибавилось в результате того, что последние три недели Дональд Трамп был всецело занят оспариваем результатов выборов, а не здравоохранением.

Демократы обвиняют администрацию Трампа в том, что она уделила приоритетное внимание вакцинации.

Анджела Расмуссен, вирусолог из Колумбийского университета, заявила: “Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в значительной степени контролирует процесс утверждения. Сейчас большое беспокойство Джо Байдена вызывает то, как он намерен распространять вакцину, как он делает это справедливо и как будет убеждать людей вакцинироваться?”

Сам Байден назвал вакцинацию более 300 миллионов американце “огромной, огромной задачей”.

Транспортировка и распределение вакцины

В октябре администрация Трампа опубликовала свои планы относиельно распределения вакцины. Официальные лица заявляют, что к концу года они смогут обеспечить вакцинами все уязвимые слои населения – медицинских работников и пожилых людей с сопутствующими заболеваниями.

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Согласно этим планам, Operation Warp Speed ​​- государственно-частное партнерство, инициированное правительством США с целью содействия и ускорения разработки, производства и распространения вакцин против COVID-19, – будет использовать программное обеспечение, созданное технологической компанией Palantir, для отслеживания спроса и предложения в режиме реального времени. Приложение Tiberius обещает предоставить федеральным властям доступ к локализованным данным обо всем, от местонахождения доз вакцин до количества людей, проживающих в домах престарелых в данном районе.

Администрация платит медицинской логистической компании McKesson за поставку многих вакцин, но не вакцины Pfizer, за которую отвечает сама фармацевтическая компания, хотя и за счет государственных денег.

Мало того, что вакцина должна быть доставлена ​​в нужное место и в нужном состоянии, потребуются также и миллионы игл, стеклянных флаконов для вакцины и средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Франческо Инкалса, президент компании Thermo King, занимающейся изготовлением холодильников для транспортировки, заявил следующее: “Если первые вакцины представляют собой две дозы каждая, то мы говорим о транспортировке 5 млрд доз в первый год – на это потребуется 8 тысяч рейсов Boeing 777”.

Представители Трампа говорят, что планы, которые были совместно разработаны министерством здравоохранения и Пентагоном, прописаны с военной точностью.

“Логистика прорабатывается с точностью до минуты. Каждую пятницу у нас проводятся своего рода репетиции, в ходе которых мы выявляем области, требующие более конкретных решений”, – говорит Монсеф Слауи, руководитель операции Warp Speed.

Северная Дакота – один из немногих штатов, в которых осуществляются пилотные схемы того, как будет работать распространение вакцины.

Штат, который пострадал от вируса сильнее, чем где-либо в мире, купил четыре морозильных камеры для хранения вакцины Pfizer. Северная Дакота также купила собственную установку для производства сухого льда. Но все чаще стали возникать проблемы. “У местных поставщиков есть проблемы с получением игл и флаконов, потому что федеральное правительство скупает их все. Также не хватает перчаток и масок N95”, – говорит Молли Хауэлл, менеджер программы иммунизации штата.

Еще одна проблема – сухой лед. Ранее в этом году в стране наблюдался дефицит этого продукта, который является побочным продуктом производства бензина.

Справедливое распределение

В команде Байдена обеспокоены тем, чтобы вакцину впервую очередь получили малозащищенные слои населения. А администрация Трампа оставляет на усмотрение штатов решать, как именно они будут распределять свои дозы вакцины.

Джо Байден пообещал потратить 25 миллиардов долларов на производство и транспортировку вакцин.

Коллективная иммунизация

Даже если все это сработает – если вакцина будет безопасной и в достаточном количестве транспортироваться в местные клиники и аптеки – другой вопрос, согласятся ли люди на прививку.

В настоящее время только 42% американцев планируют сделать прививку против коронавируса, согласно YouGov. Причина такой низкой активности населения – слухи о небезопасности вакцины. Особенно такие слухи активно распространяют убежденные противники вакцинации.

Поэтому перед Байденом стоит еще один вызов – как убедить население вакцинироваться, чтобы обеспечить коллективный иммунитет?