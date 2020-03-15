COVID-19: что нужно знать о въезде в Украину и консульской помощи

В Министерстве иностранных дел дали разъяснения относительно правил въезда на территорию Украины и консульской помощи в связи с COVID-19.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Итак, что надо знать о чрезвычайных мерах в Украине:

1) Когда Украина закрывает границы на въезд?

16 марта 2020 с 00 часов 00 минут до 00 часов 00 минут 3 апреля (в ночь со 2 на 3 апреля) прекращается въезд на территорию Украины для иностранцев и лиц без гражданства.

Запрет на въезд может быть отменен или продолжен в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в мире.

2) Смогут ли попасть в страну граждане Украины в течение периода запрета на въезд?

Да, все граждане Украины имеют право на пересечение государственной границы для возвращения на территорию Украины.

3) Запрет действует только на въезд или также на выезд из Украины?

По состоянию на сейчас Украина не устанавливала ограничений на выезд. Но другая страна, в которой выезжает гражданин может иметь ограничения на въезд.

Оперативную информацию о мерах, принимаемых иностранными государствами по противодействию распространению COVID-19, можно найти на сайте МИД.

4) Кто не сможет попасть в Украину?

Иностранные граждане или лица без гражданства, не имеющих права на постоянное или временное проживание в Украине.

5) Смогут ли попасть в Украину иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине?

Иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине, могут въехать на территорию Украины так же, как и граждане Украины.

6) Кто еще может въехать в Украину?

Въезд разрешен для людей, которые являются супругами или детьми граждан Украины, работниками иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажа.

Кроме того, предусмотрены исключения для определенных групп иностранцев. Решение об их допуске будет принимать МИД совместно с Государственной пограничной службой Украины. Например, прибытие в Украину врачей или других специалистов.

7) Что делать украинцам, находящихся за рубежом в отпуске, краткосрочной командировке или в иных целях, которая предусматривает возвращение домой в ближайшие 2 недели?

Попробуйте найти способ вернуться в Украину до 0:00 в ночь с 16 на 17 марта.

Если не удается это сделать, следует зарегистрироваться в системе ДРУГ. Это специальная система МИД, в которую украинцы вносят свои данные и сообщают МИД и всем зарубежным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране. Списки для возвращения граждан Украины домой в случае срочной необходимости в период ограничений будут формироваться, в частности, с использованием данных этой системы.

Также следует обратиться в посольство или консульство в стране пребывания по телефону горячей линии на официальной странице, электронной почте или на их страницах в соцсетях.

8) Сколько стоит звонок на горячую линию МИД Украины из-за границы?

По договоренности между МИД Украины и украинскими мобильными операторами звонки с мобильных телефонов в роуминге на горячую линию МИД бесплатные.

9) Как вернуться в Украину гражданам, находящимся за границей?

Украина временно закрывает международное регулярное пассажирское сообщение с 17 марта 00:00 по киевскому времени до 3 апреля. Кроме того, в настоящее время будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для железнодорожного и автобусного сообщения.

Всех граждан Украины и иностранцев, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, находятся за рубежом в краткосрочной командировке, отпуске, на отдыхе, призывают вернуться в Украину до 17 марта.

Всем, кто не успеет этого сделать по объективным причинам (невозможность приобрести билеты на рейсы, личные обстоятельства и т.п.), МИД рекомендует обратиться в украинские консульства.

10) Как будут работать пункты пропуска?

Согласно решению правительства, продолжают работать 123 пункта пропуска. 107 пунктов пропуска до 3 апреля прекращают свою работу.

Полный перечень закрытых пунктов пропуска, а также пунктов пропуска, в которых прекращено пешеходное сообщение, можно найти на сайте Кабинета Министров.

11) Должны ли те, кто будет въезжать на территорию Украины, пройти дополнительные обследования или придерживаться других правил безопасности?

В пунктах пропуска на границах работают специально созданные санитарные отделы. По возвращению из стран, где согласно данным ВОЗ сложилась неблагоприятная эпидситуация, на пунктах пропуска все граждане будут проходить температурный скрининг и приниматься соответствующие меры – человека направлять на самоизоляцию дома в течение 14 дней, при необходимости – в медучреждение.

12) Смогут ли въехать в Украину иностранцы, водители грузовых авто, транзитного транспорта, члены экипажа судов?

Экипажи судов, автомобилей, самолетов смогут заходить на территорию Украины, но должны пройти дополнительные обследования.

13) Что делать, если вы находитесь за границей и не можете связаться с консульством из-за перегруженности горячей линии?

Зайдите на страницу посольства или консульства Украины в стране пребывания. Там есть адрес электронной почты и ссылки на страницы в соцсетях. Можно написать обращение по этому адресу или в сообщения этих страниц. Даже на выходных, вечером или ночью. Для круглосуточного реагирования в условиях особого режима работы выдано специальное распоряжение МИД. Телефон горячей линии также продолжает работать: +38 (044) 238-16-57.

14) Изменяется ли режим работы зарубежных дипломатических учреждений?

Зарубежные дипломатические учреждения временно, на одну неделю переходят на особый режим, который предусматривает дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленную обработку запросов граждан.

Зарубежные дипломатические учреждения в этот период будут обрабатывать обращения по оформлению:

удостоверений личности на возвращение в Украину в случае необходимости возврата на следующей неделе;

приобретения гражданства Украины детьми, рожденным в стране пребывания и в связи с оформлением им удостоверение личности на возвращение в Украину в случае реальной необходимости безотлагательно вернуться в Украину;

виз для въезда в Украину для обеспечения интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики, а также в случаях, имеющих гуманитарный характер.

Особый режим, предусматривающий дистанционную форму работы с обращениями граждан и усиленное обработки запросов граждан, продлится с воскресенья, 15 марта, в пятницу, 20 марта 2020 включительно.

15) Какие обращения временно не будут обрабатываться?

оформление паспортов гражданина Украины для выезда за границу;

удостоверения личности на возвращение в Украину, исключая потерю/отсутствие паспортных документов, реальной необходимости гражданина вернуться в Украину; в других критических для граждан Украины случаях по решению руководителя дипучреждения;

принятие на консульский учет;

вопрос нотариата (кроме форс-мажорных случаев, например заверение документов о смерти, необходимых для транспортировки умерших, заявлений о выезде детей и т.п.), ЗАГС, истребование, легализация документов;

вопросы гражданства, за исключением оформления приобретения гражданства Украины детьми, которые рождены в стране пребывания и в связи с оформлением им удостоверение личности на возвращение в Украину в случае реальной необходимости вернуться в Украину;

оформление виз для въезда в Украину или транзитного проезда по ее территории, кроме случаев необходимости обеспечения интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики, а также в случаях, имеющих гуманитарный характер, по решению руководителя дипучреждения;

удостоверения официальных документов апостилем и в порядке консульской легализации (для представительств МИД на территории Украины);

посещение задержанных/арестованных и тому подобное;

выездные консульские обслуживания.

По возвращении в штатный режим работы, все запросы будут обработаны.

16) Что делать, если вы в этом списке не нашли ответа на вопрос, который беспокоит?

Следет обратиться в дипломатическое учреждение в стране пребывания, на горячую линию МИД Украины по телефону +38 (044) 238-16-57 или написать электронное письмо на эту почту: [email protected]

Найти информация оперативного штаба МИД Украины относительно коронавируса и ситуации с гражданами Украины за границей можно в соцсетях:

Ранее глава Правительства Денис Шмыгаль для избежания распространения коронавируса призвал украинцев воздержаться от междугородних поездок.