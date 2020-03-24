Об этом проинформировали в пресс-службе партии “Европейская Солидарность”.
В частности, были переданы аспираторы, мониторы пациента, пульсоксиметры, шприцовые помпы, ларингоскопы и другое оборудование.
Отмечается, что оно “было приобретено на запрос медиков и необходимо при лечении пациентов с осложнениями коронавирусной болезни”.
Львовский областной госпиталь является учреждением первой линии. В случае, если специализированная инфекционная больница Львова не будет справляться с всплеском заболеваемости, пациентов будут размещать именно там.
Львовский областной госпиталь инвалидов войн и репрессированных им. Ю. Липы – это основное медучреждение области, в котором оказывается специализированная медицинская помощь инвалидам и ветеранам войн. С 2014 года госпиталь стал центром медицинской, психологической и физической реабилитации участников АТО.
Как уточнили в пресс-службе “Евросолидарности”, сегодня партию оборудования от Фонда Порошенко получит также Городская клиническая больница № 21 в Днепре. В ближайшие дни несколько партий оборудования будут переданы в медицинские учреждения в других областях Украины.
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