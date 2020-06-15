Правительство Греции утвердило список стран, чьи граждане по прибытию должны проходить выборочное или обязательное тестирование на COVID-19.

Об этом сообщается на сайте AEGEAN, крупнейшей авиакомпании Греции.

По решению правительства Греции запрет на полеты из/в Великобританию и Турцию продлен до 29.06.2020.

Все прибытия/отправления международных рейсов разрешены только в аэропорту Афин “Элефтериос Венизелос” и в аэропорту Салоников “Македония”, специальная авиационная директива действует с 16 июня до 30 июня 2020 года до 23:59.

Начиная с 1 июля международные рейсы будут разрешены во всех аэропортах Греции.

Так, согласно решению правительства, страны поделены на две группы: А и В.

Группа А: Страны Европейского союза, а также Швейцария, Норвегия, Исландия и Великобритания. Прибывающие граждане этих стран проходят выборочное тестирование на коронавирус.

Группа В: Украина, Россия, США, Мексика, Кувейт, Перу, Пакистан, Индия, Катар, ОАЭ, другие страны, не входящие в ЕС. Граждане этих стран будут проходить обязательное тестирование. После должны провести 24 часа в изоляции, ожидая результаты. Если тест окажется положительным, такого пассажира изолируют на 14 дней.