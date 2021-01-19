Избранный президент США Джо Байден планирует подписать десятки указов и направить в Конгресс обширные законопроекты в первые дни после своей инаугурации.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на советников Байдена, а также информацию нового главы администрации Рона Клейна.

Среди прочего, Байден планирует отменить некоторые указы своего предшественника Дональда Трампа, которые касаются иммиграции и изменения климата.

Кроме того, ряд мер будет направлен на борьбу с эпидемией коронавируса.

Кризис COVID-19:

• Конгрессу США будет предложено рассмотреть пакет инициатив по стимулированию экономики страны в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Он предусматривает выделение 1,9 трлн долларов (на борьбу с коронавирусом и кампанию вакцинации; оказание помощи населению и на помощь предприятиям).

• Новый президент планирует сделать ношение защитных масок для лица обязательным на территории федеральной собственности и во время поездок между штатами.

• Планируется продлить освобождение от выплат по студенческим ссудам и продлить мораторий на выселение.

• Байден намерен подписать распоряжение по оказанию помощи школам и предприятиям (чтобы они могли безопасно возобновлять работу), расширению тестирования на коронавирус.

• Федеральным агентствам будет поручено предпринять незамедлительные меры по оказанию экономической помощи работающим семьям, пострадавшим от кризиса.

• Джо Байден планирует вернуть Соединенные Штаты во Всемирную организацию здравоохранения. Дональд Трамп ранее объявил о выходе США из этой организации, отметив, что она якобы не в состоянии должным образом контролировать пандемию COVID-19.

Климат:

• Байден намерен вернуть США в Парижское климатическое соглашение – глобальный пакт о сокращении выбросов углерода, из которого США вышли при президентстве Трампа.

• Планируется вновь ввести ограничения на загрязнение метаном для новых и существующих нефтегазовых операций (были отменены Трампом).

• Новоизбранный президент хочет запретить выдачу новых разрешений на добычу нефти и газа на государственных землях и в акваториях, включая Арктический национальный заповедник.

• Байден намерен отменить разрешение на строительство трубопровода Keystone XL, по которому нефть должна была транспортироваться из Канады в США.

• Планируется финансирование проектов в области “чистой энергетики”.

В сфере иммиграции Байден может:

• направить в Конгресс США масштабный законопроект об иммиграции, который может легализовать миллионы иммигрантов, проживающих в Соединенных Штатах без официального разрешения;

• отменить спорный запрет на въезд в США для граждан некоторых преимущественно мусульманских стран;

• восстановить программу DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), которая предоставляет некоторым группам нелегальных иммигрантов, прибывших в США в возрасте до 16 лет, защиту от высылки на два года с последующим продлением и возможностью получения разрешения на трудоустройство;

• отменить политику Дональда Трампа, согласно которой на границе родителей-иммигрантов отделяли от их детей (включая прекращение судебного преследования родителей за незначительные иммиграционные нарушения); будут предприняты усилия по воссоединению детей, все еще разлученных со своими семьями;

• отменить введенный Трампом режим чрезвычайного положения, который позволил направить федеральные средства на строительство стены вдоль границы США с Мексикой.