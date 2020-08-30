В воскресенье Индия сообщила о крупнейшем однодневном приросте числа заболеваний на коронавирус. Теперь именно эта страна стала эпицентром пандемии.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно официальным данным Reuters, в Индии за сутки зарегистрирован 78 761 случай заболевания. Например, в США 16 июля было выявлено 77 299 случаев.

Индия – вторая по численности населения страна в мире, с 3,54 миллиона случаев заболевания, занимает третье место по величине эпидемии после США и Бразилии. Но ежедневные показатели роста заболевания превышают показатели США и Бразилии в течение почти двух недель.

По данным федерального министерства здравоохранения, число умерших от COVID-19 в Индии выросло на 948 до 63 498 человек.

Махараштра, самый богатый и самый урбанизированный штат Индии, зафиксировал 331 смертельный случай, что является самым резким ростом смертей за сутки среди всех штатов. За ним следует южный штат Карнатака – там умерло 136 человек.

Несмотря на растущее число случаев заболевания, премьер-министр Нарендра Моди настаивает на возвращении к нормальной жизни, чтобы уменьшить экономические последствия от эпидемии.

Федеральное министерство внутренних дел решило возобновить работу сетей метро с некоторыми ограничениями в Нью-Дели, столице Индии с населением около 20 миллионов человек. Метро заработает 7 сентября – впервые с марта.

Кинотеатры, бассейны, парки развлечений и другие подобные места останутся закрытыми.

Карантин привел к массовой потере рабочих мест и экономическому спаду в стране.