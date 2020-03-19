Один из таких проектов опубликован на портале Github.
jcl5m1, пользователь портала, подготовил и обнародовал подробную инструкцию по созданию своими аппарата ИВЛ, используемого для принудительной подачи газовой смеси в легкие пациентов, которые не могут дышать самостоятельно.
Собирать ИВЛ инженеры предлагают из бюджетного аппарата CPAP (режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением), который используется для лечения храпа, апноэ и дыхательной недостаточности. Вот как он выглядит:
В инструкции автор подробно описал, каким образом необходимо перестроить CPAP, используя дополнительные детали (двигатель постоянного тока, насосы, источник питания, устройства Arduino Nano 33 BLE и другие).
В итоге должно получиться такое устройство BiPAP:
Автор проекта уверяет, что полученное по итогу устройство может быть использовано для пациентов с острым респираторным приступом в условиях нехватки сертифицированных аппаратов ИВЛ из-за пандемии COVID-19. В то же время автор настоятельно не рекомендует использовать устройство без врача.
“По возможности обращайтесь за профессиональной медицинской помощью при надлежащей настройке оборудования специально обученными лицами. Не используйте случайную информацию, которую вы нашли в Интернете. Я не медицинский работник, просто случайный человек в интернете. Существуют значительные риски, связанные с использованием BiPAP высокого давления в качестве аппарата искусственного дыхания без медицинского наблюдения“, — подчеркнул он.
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