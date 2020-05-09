43 американских штата планируют до конца недели полностью или частично снять карантин и возобновить работу бизнеса и других учреждений.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Президент США Дональд Трамп заявил, что последствия пандемии коронавируса поразили Соединенные Штаты сильнее, чем Перл-Харбор во время Второй мировой войны или теракт 11 сентября 2001 года.

При этом Трамп предполагает, что увеличение смертей может стать необходимой ценой за открытие экономики.

“Мы должны быть воинами, – сказал Трамп когда его спросили, следует ли американцам ожидать дополнительных смертей, – мы не можем держать нашу страну закрытой годами”.

Как будут снимать ограничения

Дональд Трамп представил план постепенной отмены ограничений, которые были введены в США на время эпидемии COVID-19.

Первый этап предполагает открытие ресторанов, баров, спортивных залов и других общественных мест.

В общественных местах людям необходимо будет находиться на максимальных расстояниях друг от друга и не собираться в компании более 10 человек. Также гражданам США предложат отказаться от поездок, которые не являются необходимыми.

Люди, как и раньше, должны по возможности работать дома и не собираться в группы более 10 человек, если сохранять дистанцию невозможно.

При этом могут открыть кинотеатры, храмы и спортивные объекты при условии соблюдения мер социальной дистанцирование.

На втором этапе откроются учебные заведения и будет разрешено собираться группами до 50 человек. Будут также разрешены необязательные поездки.

На третьем этапе отменят ограничения для уязвимых групп населения при соблюдении норм “социального дистанцирования”. Возобновить работу смогут все.

Каждый этап должен длиться около двух недель, чтобы заболеваемость не стала снова расти.

В то же время люди, подвержены повышенному риску осложнений от Covid-19, должны оставаться дома, ограничивая контакты с другими до начала третьего и последнего этапа.

Какие ограничения уже сняты

Губернатор каждого штата будет принимать свое решение об ослаблении карантина. Ограничения позволили снимать в тех регионах, где снижается количество зараженных и умерших. В общей сложности 48 штатов и округ Колумбия приказали или рекомендовали закрыть школы до конца учебного года.

В каждом это выглядит по-разному. В частности, штат Техас 1 мая начал поэтапное открытие предприятий, закрытых больше месяца назад. Ресторанам, розничных магазинах и торговых центрах позволили частично возобновить работу. Вторая фаза запланирована на 18 мая, если количество инфицированных продолжит снижаться. В Техасе работодатели составляли планы вернуть персонала в свои офисы.

А до 10 мая большинство американских штатов (43 из 50) планируют полностью или частично снять карантин и возобновить работу бизнеса и других учреждений. Так, в Джорджии разрешили открывать кафе, парикмахерские. Во Флориде решили открыть пляжи.

Открытие связано с большими экономическими убытками. Почти 30 млн человек в США потеряли работу за время карантина. Они требовали открыть бизнес, чтобы работать.

В Вашингтоне карантин продлится до 15 мая. Дальше будут смотреть – возможно откроют. Однако люди уже выходят в парки.

В Алабаме начиная с 11 мая будут разрешены нерабочие собрания, если люди выдерживают дистанцию ​​6 футов. Это включает в себя молитвенные дома. Спортивные залы, парикмахерские и маникюрные салоны могут открываться по определенным правилам. Рестораны, бары и пивоварни могут работать в соответствии с определенными правилами. По-прежнему закрыты некоторые развлекательные заведения, такие как театры, казино, боулинг и ночные клубы.

В Висконсине карантинные ограничения действуют до 26 мая. При этом введены некоторые ослабления для бизнеса. В Висконсине разрешили открывать поля для гольфа.

Вайоминг – это один из штатов, где не издавался приказ о жестких ограничениях и необходимости оставаться дома.

В то же время Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган и Калифорния, самые пораженные штаты, ослаблять карантин не торопятся. В Калифорнии ограничения на выход из дома будут действовать как минимум до 19 мая, тогда как в штате Нью-Йорк карантин пока продлен до конца текущего месяца.

В Мичигане решили продлить карантин почти до конца мая.

Кто может въехать в США

20 марта этого года в связи с пандемией коронавируса Госдепартамент США объявил о временном прекращении выдачи и иммиграционных, и туристических и рабочих виз.

За несколько дней до этого, 16 марта, иммиграционная служба США также сообщила о приостановке на неопределенный срок “любых физических контактов” с желающими получить американские документы. Сотрудники службы переведены на удаленную работу, так что отменены оказались любые интервью, сдача необходимых для получения “грин-карт” биометрических данных и церемонии вступления в американское гражданство.

22 апреля президент США Дональд Трамп подписал вечером в среду исполнительный указ, ограничивающий выдачу новых видов на жительство в США. Как выяснилось, новый временный запрет затронет очень небольшое число соискателей так называемых грин-карт.

Новый запрет коснется только иностранцев, еще не обратившихся за иммиграционными документами в США и сейчас находящихся за границей. Ограничения для всех остальных оказались минимальными.

Так, например, запрет не распространяется на иностранцев, уже имеющих на руках иммиграционные визы в США, обладателей действующих грин-карт или граждан других государств, находящихся в Соединенных Штатах, и, в соответствии с законом, собирающихся законно получить вид на жительство в стране.

Исключения также сделаны для медиков, включая врачей и медсестер, которые “принимают участие в борьбе с Covid-19”, иностранных супругов и детей граждан США, военнослужащих американских вооруженных сил, детей, которых могут усыновить граждане США, а также обладателей так называемых инвестиционных виз. Для получения подобного документа иностранец должен вложить в американскую экономику от 500 тысяч долларов до 1 миллиона и в течении двух лет создать не менее 10 рабочих мест.

Кроме того, новые ограничения не распространяются на иностранцев, переезд которых в США отвечает интересам американских правоохранительных органов или интересам национальной безопасности, а также соискателей особых виз, предназначенных для граждан Ирака и Афганистана, оказывавших помощь американским войскам.

Запрет также не будет распространяться на сезонных сельскохозяйственых рабочих, временно приезжающих в США по рабочим визам для участия в сборе урожая.