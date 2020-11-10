Pfizer Inc. и BioNTech SE 9 ноября объявили, что их вакцина-кандидат на основе мРНК, BNT162b2, продемонстрировала высокую эффективность против COVID-19 у участников исследования.

Об этом говорится в пресс-релизе Pfizer.

Нынешние выводы основаны на промежуточном анализе — 94 участника из числа добровольцев (всего в исследовании приняли участие 43 538 людей разных групп в нескольких странах), разделенных между двумя группами (те, кто получал плацебо и экспериментальную вакцину), заразились COVID-19. Из этих 94-х заразившихся 90% получали плацебо, а остальные — вакцину. Испытания продолжатся до тех пор, пока не будет подтверждено 164 случая. Тем не менее промежуточный анализ показывает весьма обнадеживающие результаты.

“Первый промежуточный анализ нашего глобального исследования третьей фазы доказывает, что вакцина может эффективно предотвращать COVID-19. Это победа инноваций, науки и глобальных совместных усилий”, – сказал профессор Угур Сахин, соучредитель и генеральный директор BioNTech.

Клиническое испытание третьей фазы BNT162b2 началось 27 июля, и на сегодняшний день в нем приняли участие 43 538 участников, 38 955 из которых получили вторую дозу вакцины-кандидата по состоянию на 8 ноября. Примерно 42% участников во всем мире и 30% участников из США имеют различное расовое и этническое происхождение.

Пока что никаких серьезных побочных эффектов от вакцины Pfizer и BioNTech не было выявлено. Сбор данных о безопасности вакцины продлиться до третьей недели ноября, после чего Pfizer направит полный отчет в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США. А тогда последнее слово будет за регулятором. Если FDA одобрит, то Pfizer сможет подать заявку на получение лицензии уже в этом месяце.

В Pfizer и BioNTech заявили, что основываясь на текущих прогнозах, ожидают произвести во всем мире до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз в 2021 году.

Транспортировка и хранение

Доктор Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, выразила озабоченность по поводу транспортировки вакцины Pfizer – вакцина может храниться в обычном холодильнике всего 24 часа.

“Сложность хранения вакцины будет иметь большое влияние на нашу способность эффективно доставлять ее”, – сказала Мессонье.

“В большинстве аптек, в большинстве клиник не будет под рукой одного из этих морозильников со сверхнизкой температурой”, – сказала доктор Эрин Фокс, старший директор отдела информации и вспомогательных служб аптеки Университета здравоохранения штата Юта.

Pfizer в свою очередь заявила, что будет сотрудничать с UPS для создания мобильных “морозильных ферм” по всей стране, способных вместить 48 000 вакцин.

Специалисты заявляют, что это может привести к неравенству в распределении вакцины в регионах.

Требования Pfizer к сверххолодному хранению вакцины отличаются от требований других производителей.

Проблемы с доставкой вакцины

Правильное хранение вакцин – некоторые из них более чувствительны к температуре, другие – к свету – чрезвычайно важно для их эффективности.

Для некоторых вакцин требуется холодовая цепь, поэтапная стратегия распределения с контейнерами с регулируемой температурой различной вместимости. Связи в этой цепочке становятся все меньше и меньше в каждом последующем месте, пока вакцина не достигнет места назначения. Любой перерыв в цепочке поставок может испортить вакцину.

Систему распределения холодовой цепи, которая поддерживает вакцину при минус 94 градусах, будет гораздо проще реализовать в городской инфраструктуре, но не в сельской, не говоря уже о доставке за границу. Тут эксперты отмечают, что очень сложно будет доставить вакцину в район или даже в клинику в Африке, где на самом деле нет необходимого оборудования.

Ранее на закрытом заседании представители ЕС говорили о том, что до 2022 года только часть населения Европейского союза удастся вакцинировать от COVID-19, поскольку забронированные вакцины могут оказаться неэффективными или их будет недостаточно.

В ЕС проживает около 450 млн человек. Блок забронировал более 1 млрд доз вакцин от трех производителей. Брюссель пока ведет переговоры о предварительной закупке еще миллиарда доз вакцин других производителей.

Вакцина Pfizer и BioNTech

Вакцина Pfizer и BioNTech – это значительный шаг в борьбе с пандемией. Тем не менее ключевая информация о вакцине пока недоступна. Пока нет информации о том, предотвращает ли вакцина тяжелые случаи заболевания, которые могут повлечь смерть.

Также пока нет никакой информации о том, предотвращает ли вакцина распространение вируса у людей без симптомов.

“Без дополнительной информации еще слишком рано начинать прогнозировать, какое влияние может оказать вакцина. Я не хочу ослаблять энтузиазм по поводу этой вакцины. Я просто хочу, чтобы мы были реалистами”, – сказал Майкл Остерхольм, директор Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при Университете Миннесоты.

Согласно ранее опубликованным данным, вакцина вызывает побочные эффекты, включая боли и лихорадку. Профиль побочных эффектов сопоставим со стандартными вакцинами для взрослых, но, вероятно, хуже, чем у вакцины Pfizer от пневмонии, Prevnar или прививки от гриппа.