Министерство охраны здоровья Украины предложит Правительству расширить перечень критериев, по которым будет определяться уровень эпидемиологической опасности в том или ином регионе.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По его словам, одним из основных показателей, которые предложит МОЗ на заседании Кабинета Министров в понедельник, “будет количество активных больных”.

“В связи с ухудшением ситуации мы предложили изменить, расширить перечень критериев, которые будут определяться для установления разного уровня опасности на тех или иных территориях нашей стране – в районе или городе. Одним из основных показателей, который мы предложим на заседании Правительства в понедельник, будет количество активных больных за последние 7 дней”, – отметил Степанов.

Кроме того, МОЗ предложит установить показатели тестирования на коронавирус COVID-19 на уровне не менее 32 на 100 тысяч населения. В данный момент этот показатель находится на уровне 24 на 100 тыс. населения.

“Мы предложили, чтобы после принятия такого решения Правительством (в понедельник, 10 августа, – ред.), во вторник утром было проведено еще одно заседание комиссии ТЭБ и ЧС “, – уточнил министр.

(На видео – с 1:40)

Как известно, в Украине с 1 августа регионом со значительным распространением COVID-19 считается такой, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

• загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем коронавируса, превышает 50%;

• среднее количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа (ИФА) составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11% (если из протестированных 100 человек 11 и больше оказались инфицированы, тогда этот показатель превышен);

• показатель динамики возрастания случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10% (применяется при регистрации более 8 случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние 7 дней).

При этом Украину разделили на четыре карантинные зоны: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”. В каждой из них действуют свои ограничения.

“Желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень опасности может вводиться в регионе, если указанные признаки наблюдаются более пяти дней подряд. Перейти в более “легкую” зону можно после того, как ситуация улучшается три дня подряд.