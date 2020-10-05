Об этом сообщается на сайте CDC.

В обновленных рекомендациях указано, что при определенных условиях люди, больные коронавирусом, вероятно, могли заражать других людей, находившихся на расстоянии более 1,8 метра (6 футов) от них.

В связи с выявлением таких случаев ученые заявляют о том, что в условиях недостаточной вентиляции помещений заражение возможно и от человека, который находится на значительном расстоянии, и даже от человека, который уже ушел из помещения.

“Эти передачи проходили в закрытых помещениях, которые имели недостаточную вентиляцию. Иногда зараженный человек тяжело дышал, например во время пения или физических упражнений. В этих обстоятельствах, как считают ученые, количество инфицированных капель и частиц, производимых людьми с COVID-19, стал достаточно концентрированными для распространения вируса на других людей. Люди, которые были инфицированы, находились в одном пространстве в то же время или вскоре после того, как человек с COVID-19 вышел”, — говорится в обновленных рекомендациях CDC.

При этом в рекомендациях указано, что чаще всего COVID-19 распространяется во время тесного контакта

В конце сентября СМИ заметили, что CDC обнародовала обновленные рекомендации по коронавирусу. В них сообщалось о том, что COVID-19 передается не только при близком контакте, но и через воздух.

“Появляется все больше свидетельств того, что капли и частицы в воздухе могут оставаться в воздухе и вдыхаться другими людьми, а также преодолевать расстояния более 1,8 метров (например, во время хоровой практики, в ресторанах или на занятиях фитнесом). Обычно в помещении без хорошей вентиляции этот риск увеличивается”, — говорилось в сообщении.

Впоследствии CDC удалило обновления, заявив, что обнародование произошло случайно и новые рекомендации пока разрабатываются.

В июне сообщалось, что ученые предполагают, что передача вируса через аэрозоль возможна. Тогда уверяли, что маловероятно, что этот способ заражения является основным.

Что делать, чтобы не заболеть?

Несмотря на эту информацию, CDC по-прежнему советует держаться крайней мере на 1,8 метра от других, когда это возможно.

Также советуют носить маски, которые закрывают нос и рот, когда рядом есть другие люди.

Остается неизменной и рекомендация о необходимости часто мыть руки с мылом, или использовать дезинфицирующее средство для рук. Так же с вещами, которых часто касаетесь.

“Избегайте переполненных закрытых помещений и обеспечивайте должное проветривания закрытых помещений, подавая больше воздуха с улицы. В общем пребывания на открытом воздухе и в помещениях с хорошей вентиляцией уменьшает риск попадания инфицированных капель, которые выдыхаются”, — советуют в CDC.