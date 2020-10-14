COVID-19 может вызвать внезапную и абсолютную потерю слуха. Медики утверждают, что такие проблемы требуют раннего выявления и срочного лечения. В противном случае пациент может навсегда остаться без слуха.

Об этом сообщается в исследовании ученых из Университетского колледжа Лондона, опубликованном в журнале BMJ Case Reports.

Эксперты сообщили, что коронавирус может провоцировать не только потерю обоняния и вкуса. Часто в мире фиксируется потеря слуха у пациентов с подтвержденным COVID-19.

Ученые рассказали историю 45-летнего британца с астмой, который попал в реанимацию с подтвержденным коронавирусом. Мужчина несколько дней был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, получал необходимые лекарства, в том числе противовирусный Ремдесивир и внутривенные стероиды. Через неделю терапии его перевели из реанимации. Однако пациент начал жаловаться на звон в ушах. Вскоре он потерял слух в левом ухе.

Никакие лекарства, которые принимал больной, не могли стать причиной потери слуха. По данным медиков, ранее у пациента никогда не было подобных проблем.

Тесты показали, что у мужчины наблюдалось сенсоневральное снижение слуха в левом ухе – внутреннее ухо или нерв, отвечающий за звук, воспаляется или повреждается. Медики начали лечить эту проблему стероидами, но терапия принесла частичный успех.

Подобные случаи фиксировались не только в Великобритании. Ученые имеют данные о потере слуха у пациентов с коронавирусом в других странах мира.

“Вполне возможно, что вирус Sars-Cov-2 попадает в клетки внутреннего уха и вызывает их гибель или заставляет организм выделять воспалительные химические вещества цитокины, которые могут быть токсичными для внутреннего уха. Стероиды, скорее всего, помогают уменьшить воспаление и, следовательно, выработку цитокинов “, – рассказала доктор Стефания Кумпа.

По словам медика, врачам нужно спрашивать у пациентов с коронавирусом о состоянии слуха. Эту проблему важно выявить вовремя, чтобы предотвратить глобальную проблему. Кумпа отметила, что даже наименьшая потеря слуха может существенно снизить качество жизни.

Профессор аудиологии из Университета Манчестера Кевин Манро также изучал влияние COVID-19 на слух человека. По его наблюдениям, коронавирус может влиять на слух так же как другие вирусы, например корь и паротит. 16 из 121 пациента с коронавирусом, попавших в реанимацию, жаловались на ухудшение слуха. У некоторых людей эта проблема возникала даже через два месяца после выписки из больницы.

Манро пока не уверен, что именно вызывает такую ​​реакцию. Возможно, вирус повреждает органы слуха. Также существуют версии, что потеря слуха вызвана специфическим иммунным ответом организма человека на вирус.