Вирус COVID-19 не был создан человеком, об этом свидетельствует скорость его мутаций.

Об этом рассказал в рамках лекции на саммите Singularity University Рэймонд МакКоли (Raymond McCauley), специалист по процессов старения

«Сейчас с точностью почти 100% можно сказать, что этот вирус – не создан человеком. Одно из доказательств – то, как и с какой скоростью этот вирус мутирует», – отметил ученый.

Он считает, что важно выделить первичный геном вируса.

«Мы должны дойти до первой трески этого костра – узнать геном первой версии вируса и тех животных, которые были его перенесли», – убежден МакКоли.

Он сообщил, что исследованием генома вирусов сейчас занимаются сразу несколько стартапов. Через несколько лет они покажут четкий путь, как в дальнейшем будет развиваться противодействие болезням.

Например, компания CHAI уже сделала образец коронавируса, который использует, чтобы создать быстрые тесты на наличие COVID на конкретных поверхностях. Компания BioMeme разработала тест стоимостью всего 15 долларов. Возможно, в будущем он станет еще дешевле.

«Если мы знаем четкий геном вируса, то мы можем с помощью технологии CRISPR (удаление, добавление или замены определенных фрагментов ДНК или РНК) сделать так, чтобы вирус уничтожил сам себя», – пояснил МакКоли.