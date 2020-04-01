Страны по всему миру принимают беспрецедентные меры по предотвращению распространения коронавируса - порой от слишком жестких до необычных.

Британская телерадиокомпания BBC собрала самые необычные меры, которые ввели на период карантина некоторые государства.

Панама

Страна Центральной Америки, в которой зарегистрировано около 1000 случаев инфицирования, объявила о строгих карантинных мерах, разделяющих людей по полу.

Со среды мужчины и женщины смогут покидать свои дома только на два часа одновременно, а в другие дни по раздельности.

По воскресеньям никому не будет разрешено выходить на улицу.

“Этот абсолютный карантин – не что иное, как спасение вашей жизни”, – заявил на пресс-конференции министр безопасности Хуан Пино.

Колумбия

В некоторых колумбийских городах людей выпускают на улицу на основании последней цифры в их национальном идентификационном номере.

Например, людям в Барранкабермехе с идентификационным номером, оканчивающимся на 0, 7 или 4, разрешается выходить из дома в понедельник, а люди с идентификационным номером, оканчивающимся на 1, 8 или 5, могут выходить на улицу во вторник.

Соседняя Боливия предлагает аналогичный подход.

Сербия

Правительство Сербии ввело “час выгула собак” с 20:00 до 21:00. Но потом пришлось отказаться от этой идеи из-за протестов со стороны владельцев собак.

Один ветеринар сказал, что пропуск вечерней прогулки может ухудшить состояние собак с проблемами с мочеиспусканием и “усугубить основные гигиенические условия в домах людей”.

Беларусь

Высказывания о коронавирусе президента Беларуси Александра Лукашенко заставило многих удивиться. Например, он как-то заявил, что его страна должна попытаться остановить распространение коронавируса, потому что он видит, как вирус “летает”.

В интервью журналисту на хоккейном матче Лукашенко заявил, что зрители были в порядке, потому что холод стадиона помешал распространению вируса.

В отличие от большей части Европы, Беларусь не вводит никаких ограничений на спортивные мероприятия.

“Здесь нет вирусов. Вы не видели, как они летают, не так ли? Я тоже их не вижу! Это холодильник. Спорт, особенно лед – это лучшее противовирусное лекарство!” – сказал он.

А еще лидер рекомендует водку, регулярно ходить в сауну, чтобы не заразиться вирусом.

Швеция

В отличие от соседей, Швеция заняла непринужденную позицию. Правительство надеется, что люди будут вести себя разумно, и надеется, что они поступят правильно.

Так, по воскресеньям запрещены собрания более 50 человек, но школы для детей в возрасте до 16 лет все еще работают.

Пабы и рестораны могут по-прежнему принимать посетителей и многие приходят.

Данная стратегия разделила мнения как внутри страны, так и за рубежом, но только время покажет, будет ли непринужденный подход шведов иметь неприятные последствия.