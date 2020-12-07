Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
Так, если с 23 по 29 ноября было обнаружено 96 936 инфицированных, то с 30 ноября по 6 декабря – 89 322. Следовательно, количество новых случаев заболевания снизилась почти на 7,5 тыс.
“За прошедшую неделю было сделано 279 189 тестирований методом ПЦР, фактически соответствует показателю на позапрошлой неделе”, – сказал Степанов.
По его словам, на прошлой неделе в медицинские учреждения были госпитализированы на 1,5 тысячи меньше лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением – 10100 против 11606 неделей ранее. Такое недельное уменьшение показателя госпитализации также зафиксировано впервые, начиная с августа.
Что касается самих тестов, то их на выходных делают меньше, чем в будни.
Так, во вторник, 1 декабря, было проведено 62 327 исследований;
в среду, 2 декабря, проведено 67 626 исследований;
в четверг, 3 декабря, проведено 72 678 исследований;
в пятницу, 4 декабря, проведения 74 880 исследований.
В субботу, 5 декабря, проведено 67 533 исследования;
в воскресенье, 6 декабря, проведено 42 096 исследований.
По состоянию на понедельник, 7 декабря, тестов еще меньше – 33 502.
Однако сам министр Степанов отмечает, что уменьшение количества выявленных больных не связано с количеством сделанных тестов.
- По состоянию на 4 декабря в Украине выявили более 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.