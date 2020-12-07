Коронавируса за прошедшую неделю заразилась наименьшее количество украинский впервые с августа 2020 года. Количество больных уменьшилось почти на 7,5 тысячи.

Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Так, если с 23 по 29 ноября было обнаружено 96 936 инфицированных, то с 30 ноября по 6 декабря – 89 322. Следовательно, количество новых случаев заболевания снизилась почти на 7,5 тыс.

“За прошедшую неделю было сделано 279 189 тестирований методом ПЦР, фактически соответствует показателю на позапрошлой неделе”, – сказал Степанов.

По его словам, на прошлой неделе в медицинские учреждения были госпитализированы на 1,5 тысячи меньше лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением – 10100 против 11606 неделей ранее. Такое недельное уменьшение показателя госпитализации также зафиксировано впервые, начиная с августа.

Что касается самих тестов, то их на выходных делают меньше, чем в будни.

Так, во вторник, 1 декабря, было проведено 62 327 исследований;

в среду, 2 декабря, проведено 67 626 исследований;

в четверг, 3 декабря, проведено 72 678 исследований;

в пятницу, 4 декабря, проведения 74 880 исследований.

В субботу, 5 декабря, проведено 67 533 исследования;

в воскресенье, 6 декабря, проведено 42 096 исследований.

По состоянию на понедельник, 7 декабря, тестов еще меньше – 33 502.

Однако сам министр Степанов отмечает, что уменьшение количества выявленных больных не связано с количеством сделанных тестов.