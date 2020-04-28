Об этом написал в своей статье главный редактор MIT Technology Дэвид Ротман.

#Буквы публикуют основные акценты материала.

Почему у нас нет вакцин и лекарств, или даже масок и вентиляторов? У нас могло бы все это быть, но мы решили не делать этого. В частности, мы предпочли не иметь механизмов, заводов, систем, чтобы производить эти вещи. Мы решили не “строить”.

Наша неспособность производить лекарства и вещи, в которых мы отчаянно нуждаемся, такие, как средства индивидуальной защиты и предметы первой необходимости, является смертельным примером.

Силиконовая долина и крупные технологии в целом отстали в реагировании на кризис.

Конечно, они дали нам Zoom, чтобы сохранить связь друг с другом, они создали Netflix, чтобы держать нас в здравом уме; Amazon сегодня спасает тех, кто избегает походов в магазины; iPad пользуются большим спросом, и Instacart помогает накормить многих людей на самоизоляции.

Но пандемия выявила и бессилие самых богатых компаний в мире (и, как нам сказали, самое инновационное место на земле) и их слабость перед лицом кризиса общественного здравоохранения.

Те, кто надеется, что США превратят свою доминирующую технологическую индустрию в динамику инноваций против пандемии, будут разочарованы. Эта пандемия прояснила растущую проблему: США больше не способны выдвигать новые идеи и технологии, соответствующие нашим основным потребностям.

Мы отлично разрабатываем блестящие, в основном программно-ориентированные приспособления, которые делают нашу жизнь более удобной. Но мы совсем не преуспели в том, чтобы переосмыслить систему здравоохранения, образования, сделать производство и распределение продуктов питания более эффективным, и в целом избавиться от наших технических ноу-хау в крупнейших секторах экономики.

Экономисты предпочитают оценивать технологические инновации как рост производительности, как влияние новых вещей и новых идей на расширение экономики и на повышение благосостояния. Но, за последние два десятилетия эти цифры для США были мрачными. Несмотря на бурное развитие Силиконовой долины и высокотехнологичных отраслей, рост производительности замедлился.

Так что да, давайте строить! Но давайте, сделаем выводы о нашей ограниченной способности к инновациям в областях, которые действительно имеют значение, таких как здравоохранение и изменение климата. Пандемия может стать тревожным звонком, который необходимо стране для решения этих проблем.