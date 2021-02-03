Правительство Швеции с 6 февраля вводит новые ограничения на поездки для иностранных туристов из-за распространения новых штаммов коронавируса COVID-19.

Об этом заявили премьер-министр Стефан Левен, министр внутренних дел Микаэль Дамберг и начальник полиции Андерс Торнберг, сообщает The Local.

Так, с 6 февраля при пересечении границы Швеции необходимо будет предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 48 часов до этого. Людям моложе 18 лет проходить тестирование не нужно.

Сейчас в Швеции действует запрет на несущественные поездки из большинства стран за пределами ЕС, а также из Дании и Норвегии. При этом от ограничений освобождены граждане Швеции и иностранцы, которые проживают на территории страны.

Новые правила вводятся из-за опасений по поводу распространения новых штаммов коронавируса, среди которых B117, впервые обнаруженный в Великобритании. Рандомизированное тестирование, проведенное в некоторых регионах Швеции, показало, что этот вариант уже активно распространяется по стране.

В Агентстве общественного здравоохранения Швеции заявили, что ужесточат ограничения, если ситуация ухудшится.