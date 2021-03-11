В 2020 году смертность в США выросла на 15% из-за пандемии коронавируса COVID-19. В результате прошлый год стал рекордным в истории США по количеству смертей.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В еженедельном отчете о заболеваемости и смертности, по словам источников, будут подробно описаны показатели, из-за которых жители США разных рас и этнических групп умерли в результате вируса, а также общее количество смертей в каждой демографической группе.

В отчете указывается, что COVID-19 является третьей по значимости причиной смерти после болезней сердца и рака. По словам официальных лиц, “непреднамеренные травмы” обычно являются третьей по значимости причиной смерти.

В CDC отмечают, что в общей сложности в 2020 году умерло более 3 миллионов американцев.

Согласно данным CDC, рост смертности в 2020 году является самым большим с 1918 года, когда в разгар Первой мировой войны от гриппа умерли сотни тысяч человек.

Для сравнения: в 2019 году уровень смертности снизился на 1,2 процента по сравнению с показателем 2018 года.

Ранее CDC опубликовал некоторые данные о смертности от COVID-19, согласно которым неиспаноязычные чернокожие почти в два раза чаще заражаются вирусом по сравнению с белыми людьми. Вероятность смерти испаноязычных людей в 2,3 раза выше, а у американских индейцев и коренных жителей Аляски – в 2,4 раза.