Об этом говорится в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В CDC отметили, что наиболее уязвимой группой в условиях пандемии стали цветные люди. Как правило, это американские индейцы и коренные жители Аляски, латиноамериканцы, чернокожие и коренные жители Гавайев и островов Тихого океана.

В отчете  CDC сказано, что “почти среди всех этих этнических и расовых меньшинств количество смертей, связанных с COVID-19, более чем вдвое превышает уровень смертности среди белых людей”.

Коэффициент смертности среди мужчин в три раза выше.

Таким образом, COVID-19 – основная причина преждевременной смерти, либо одна из причин смерти примерно для 11,3% смертельных случаев в США.

Уровень смертности от COVID-19 был самым высоким среди людей в возрасте 85 лет и старше.

В 5,5% случаев COVID-19 стал основной причиной преждевременной смерти, то есть у человека не было других сопутствующих заболеваний.

  • В столице Великобритании – Лондоне во второй раз с начала этого года не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса COVID-19.