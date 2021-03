Об этом говорится в отчете Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

В CDC отметили, что наиболее уязвимой группой в условиях пандемии стали цветные люди. Как правило, это американские индейцы и коренные жители Аляски, латиноамериканцы, чернокожие и коренные жители Гавайев и островов Тихого океана.

В отчете CDC сказано, что “почти среди всех этих этнических и расовых меньшинств количество смертей, связанных с COVID-19, более чем вдвое превышает уровень смертности среди белых людей”.

Коэффициент смертности среди мужчин в три раза выше.

Таким образом, COVID-19 – основная причина преждевременной смерти, либо одна из причин смерти примерно для 11,3% смертельных случаев в США.

A new @CDCMMWR shows that in 2020, more than 3.3 million deaths occurred in the United States, an 18% increase from 2019. #COVID19 ranked as the 3rd leading cause of death, following heart disease and cancer. Learn more: https://t.co/lJMMRbtyHy. pic.twitter.com/fHc8JAZldW

— CDC (@CDCgov) March 31, 2021