Группа ученых из Швейцарии и Германии заявила, что использование для очистки рук средства, близкого по составу к водке, эффективно против COVID-19.

Исследование опубликовано на сайте BioRxiv.

Ученые отметили, что сегодня COVID-19 является “основным бременем для систем здравоохранения во всем мире”, поэтому они посчитали необходимым проверить, достаточно ли эффективны те инструкции, которые сегодня дает Всемирная организация здравоохранения.

“Эффективная гигиена рук имеет решающее значение для ограничения распространения вируса. Поэтому легкодоступные, но эффективные дезинфицирующие средства имеют решающее значение”, — подчеркнули ученые.

По их словам, “Руководство по гигиене рук в здравоохранении” ВОЗ предлагает два состава на основе спирта для дезинфекции рук, чтобы снизить инфекционность и распространения патогенных микроорганизмов. Однако пока эффективность этих средств была доказана исключительно по отношению к тем коронавирусам, которые были известны миру раньше.

О COVID-19 мира ранее не было известно, поэтому специалисты проверили эффективность двух предложенных ВОЗ спиртовых растворов именно против него.

В результате им удалось выяснить, что COVID-19 был очень чувствителен к этим спиртов в концентрации, предложенной ВОЗ — 85% этанола и 15% воды и 75% изопропанола и 25% воды.

Также ученые выяснили, что оба спирты являются эффективными против COVID-19 в любой концентрации, превышающей 30%.

“Примечательно, что оба протестированных спирта, этанол и изопропанол были эффективны при инактивации вируса через 30 секунд при минимальной конечной концентрации, по меньшей мере, 30%”, — говорится в исследовании.

Отметим, что этанол используется для приготовления водки и других алкогольных напитков. Водка в свою очередь готовится из отфильтрованной смеси воды и ректификованного этилового спирта из пищевого сырья.

Согласно законодательству ЕС, этанола в водке должно быть не менее 37%. Таким образом, использованный медиками раствор по составу близок к этому алкогольному напитку.

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