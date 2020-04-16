Об этом рассказал сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

“Вчера во время разговора с послом Китайской Народной Республики мы договорились о телемосте между китайскими врачами и украинскими врачами. Сейчас мы отрабатываем формат этого телемоста”, – заявил он.

Министр уточнил, что к этому телемосту планируется привлечь как можно больше украинских врачей.

“Наша задача – чтобы к этому телемосту, для обмена опытом, были привлечены как можно больше наших врачей, которые работают в разных больницах Украины. Чтобы они могли получить информацию относительно борьбы, лечения больных”, – отметил Степанов.

“Я думаю, что в ближайшие дни мы проведем такой телемост”, – добавил он.

(На видео – с 2:00)

  • В Украине по состоянию на утро 16 апреля зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 397 новых случаев.
  • Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.