Министерство охраны здоровья Украины договорилось о телемосте с китайскими медиками, в рамках которого украинские врачи смогут получить информацию о лечении больных коронавирусом COVID-19.

Об этом рассказал сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

“Вчера во время разговора с послом Китайской Народной Республики мы договорились о телемосте между китайскими врачами и украинскими врачами. Сейчас мы отрабатываем формат этого телемоста”, – заявил он.

Министр уточнил, что к этому телемосту планируется привлечь как можно больше украинских врачей.

“Наша задача – чтобы к этому телемосту, для обмена опытом, были привлечены как можно больше наших врачей, которые работают в разных больницах Украины. Чтобы они могли получить информацию относительно борьбы, лечения больных”, – отметил Степанов.

“Я думаю, что в ближайшие дни мы проведем такой телемост”, – добавил он.

(На видео – с 2:00)