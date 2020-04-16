Об этом рассказал сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.
“Вчера во время разговора с послом Китайской Народной Республики мы договорились о телемосте между китайскими врачами и украинскими врачами. Сейчас мы отрабатываем формат этого телемоста”, – заявил он.
Министр уточнил, что к этому телемосту планируется привлечь как можно больше украинских врачей.
“Наша задача – чтобы к этому телемосту, для обмена опытом, были привлечены как можно больше наших врачей, которые работают в разных больницах Украины. Чтобы они могли получить информацию относительно борьбы, лечения больных”, – отметил Степанов.
“Я думаю, что в ближайшие дни мы проведем такой телемост”, – добавил он.
(На видео – с 2:00)
- В Украине по состоянию на утро 16 апреля зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 397 новых случаев.
- Ранее сообщалось, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.