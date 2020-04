Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ВОЗ.

“Мы знаем, что COVID-19 быстро распространяется, и мы знаем, что это смертельно – в 10 раз смертельнее, чем вирус, ответственный за пандемию гриппа 2009 года”, – сказал Гебреисус.

Он подчеркнул, что это новый вирус и первая пандемия, вызванная коронавирусом.

“Мы все постоянно учимся и корректируем нашу стратегию, основываясь на последних доступных данных. Мы можем говорить только то, что знаем, и мы можем действовать только исходя из того, что знаем”, – добавил глава ВОЗ.

“As we’ve said many times before, this is a new virus & the first pandemic caused by a #coronavirus.

We’re all learning, all the time & adjusting our strategy, based on the latest available evidence.

We can only say what we know & we can only act on what we know”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 13, 2020