Правительство Грузии не будет продлевать чрезвычайное положение в стране, введенное из-за вспышки коронавируса COVID-19. Таким образом, режим ЧП завершится 22 мая.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Георгий Гахария, которого цитирует издание “Грузия Online”.

“После глубокого анализа эпидемиологической ситуации, правительство Грузии приняло решение не обращаться к президенту и, соответственно, к парламенту после 22 мая с целью продления срока действия чрезвычайного положения”, – отметил Гахария.

Он уточнил, что это не означает, что все введенные ограничения будут сняты полностью и одновременно. По словам политика, часть запретов продолжит действовать и после 22 мая, чтобы сохранить “высокий уровень контроля рисков”, информирует агентство “Новости-Грузия”.

Стоит отметить, что правительство Грузии уже начало снимать ограничения, установленные для противодействия коронавирусу. Так, с 27 апреля в стране разрешено передвигаться на легковых автомобилях и такси, начали работу интернет-магазины, разрешена была доставка любого товара и работа аграрных рынков открытого типа.

С 5 мая вернулись к работе строительные компании, открылись автомастерские и автомойки. А с 11 мая возобновилась работа всех видов производства, а также объектов розничной и оптовой торговли, у которых есть вход с улицы.

Ограничения по-прежнему действуют для магазинов обуви и одежды, а также для крупных торговых центров — моллов.

С 18 мая в Грузии возобновят работу салоны красоты и центры эстетической медицины. Разрешены будут собрания до 10 человек.

Ожидается, что с 15 июня в стране восстановится внутренний туризм, а с 1 июля Грузия начнет принимать иностранных путешественников.

Режим ЧП в Грузии был объявлен 21 марта сроком на месяц. Впоследствии его продлили до 22 мая.