Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Георгий Гахария, которого цитирует издание “Грузия Online”.
“После глубокого анализа эпидемиологической ситуации, правительство Грузии приняло решение не обращаться к президенту и, соответственно, к парламенту после 22 мая с целью продления срока действия чрезвычайного положения”, – отметил Гахария.
Он уточнил, что это не означает, что все введенные ограничения будут сняты полностью и одновременно. По словам политика, часть запретов продолжит действовать и после 22 мая, чтобы сохранить “высокий уровень контроля рисков”, информирует агентство “Новости-Грузия”.
Стоит отметить, что правительство Грузии уже начало снимать ограничения, установленные для противодействия коронавирусу. Так, с 27 апреля в стране разрешено передвигаться на легковых автомобилях и такси, начали работу интернет-магазины, разрешена была доставка любого товара и работа аграрных рынков открытого типа.
С 5 мая вернулись к работе строительные компании, открылись автомастерские и автомойки. А с 11 мая возобновилась работа всех видов производства, а также объектов розничной и оптовой торговли, у которых есть вход с улицы.
Ограничения по-прежнему действуют для магазинов обуви и одежды, а также для крупных торговых центров — моллов.
С 18 мая в Грузии возобновят работу салоны красоты и центры эстетической медицины. Разрешены будут собрания до 10 человек.
Ожидается, что с 15 июня в стране восстановится внутренний туризм, а с 1 июля Грузия начнет принимать иностранных путешественников.
Режим ЧП в Грузии был объявлен 21 марта сроком на месяц. Впоследствии его продлили до 22 мая.
- 14 мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отмене чрезвычайного положения, который был введен из-за пандемии коронавируса, в 39 из 47 префектур страны.
- Сенат Франции принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 10 июля.