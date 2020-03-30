Соответствующий пост Кличко опубликовал в Telegram.

По состоянию на 30 марта в Киеве подтверждено 102 случая заболевания COVID-19.

Наибольшее количество — 27 случаев — зафиксировано в Печерском районе столицы.

Следом идут Соломенский (16 случаев), Голосеевский (14 случаев) и Дарницкий (13) районы столицы.

В остальных районах Киева количество случаев COVID-19 не превышает 10 человек:

  • Святошинский — 8 случаев;
  • Шевченковский — 7 случаев;
  • Оболонский — 6 случаев;
  • Подольский — 5 случаев;
  • Деснянский — 4 случая;
  • Днепровский — 2 случая.