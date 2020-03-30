Соответствующий пост Кличко опубликовал в Telegram.
По состоянию на 30 марта в Киеве подтверждено 102 случая заболевания COVID-19.
Наибольшее количество — 27 случаев — зафиксировано в Печерском районе столицы.
Следом идут Соломенский (16 случаев), Голосеевский (14 случаев) и Дарницкий (13) районы столицы.
В остальных районах Киева количество случаев COVID-19 не превышает 10 человек:
- Святошинский — 8 случаев;
- Шевченковский — 7 случаев;
- Оболонский — 6 случаев;
- Подольский — 5 случаев;
- Деснянский — 4 случая;
- Днепровский — 2 случая.
- В Украине по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, шесть пациентов выздоровели.
- Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцынкив рассказал, что в городе после экспресс-тестов был подтвержден коронавирус у 57 людей.