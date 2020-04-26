Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
25 апреля один пациент с COVID-19 умер.
Всего в в столице уже 1188 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет;
- 9 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет;
- 2 девочки – 4 и 12 лет и 3 мальчика в возрасте 4, 10 и 17 лет.
Семь пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
- В Украине за прошедшие сутки, 25 апреля, зафиксировано 492 новых случая заболевания COVID-19.