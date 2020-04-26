Число киевлян, у которых за 25 апреля подтвердили COVID-19, увеличилось на 29 человек, из них 10 - медики.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

25 апреля один пациент с COVID-19 умер.

Всего в в столице уже 1188 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет;

9 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет;

2 девочки – 4 и 12 лет и 3 мальчика в возрасте 4, 10 и 17 лет.

Семь пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.