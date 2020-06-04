Об этом идет речь в материале европейского издания The Local.

Решение Швеции не вводить строгую блокировку, как в других странах Европы, в течение нескольких месяцев вызывало комментарии и критику.

Главный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявил, что Шведское агентство общественного здравоохранения считает, что стратегия Швеции по удерживать роста заболеваемости могла быть реализована иначе.

Несмотря на это, Тегнелл подтверждает, что решение отказаться от жесткого карантина было оправдано. В тоже время, он согласен с тем, что, вероятно, страна могла бы пойти по другому пути.

В то время, когда европейские страны вводят все более жесткие меры, Швеция остается исключением.

Защитить экономику

Эксперты утверждают, что подход Швеции, основанный на выжидании, может защитить экономику и сохранить общественное доверие, но он не замедляет распространение вируса.

Школы для детей до 16 лет, детские сады, бары, рестораны, горнолыжные курорты, спортивные клубы и парикмахерские продолжали работать. Власти лишь рекомендовали социальное дистанцирование, не вводя жестких правил. При этом только те, кому за 70 или кто находится в группе риска, должны оставаться дома.

По данным Национального совета по здравоохранению и социальному обеспечению, около половины всех людей старше 70 лет, умерших от вируса, проживали в домах престарелых, а около четверти – в домашних условиях.

Позиция ВОЗ

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан считает, что меры, введенные Швецией оправдали себя.

“Мне кажется, что существует какое-то мнение, будто Швеция вообще не ввела никаких мер и просто позволила болезни распространяться. Это далеко от истины. Я думаю, если мы хотим выработать новые нормы, Швеция представляет собой образец того, как можно вернуться к жизни без локдауна”, – сказал Райан.

Отметим, что Швеция также начала широкомасштабное тестирование, но по оценкам Our World In Data, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Корея, Германия и Австрия ее опережают.

В Швеции, с населением более 10 млн человек, коронавирус выявлен у 40 тыс. Умерли от вируса 4,5 тыс. человек. В то же время, в соседних Дании, Норвегии и Финляндии, где был объявлен локдаун, выявлено намного меньше смертей. В Дании умерли 580 человек, в Норвегии — 237, в Финляндии — 321. В Швеции же только в среду от Covid-19 умерли 74 человека.