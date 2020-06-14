Об этом сообщается на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний, а также в материалах американских СМИ.
Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил в субботу о 2 038 344 случаях заболевания коронавирусом. Это на 22 317 случаев больше по сравнению с предыдущим подсчетом. Сообщается, что число смертей возросло на 711 до 114 625.
Эксперты предупреждают, что Соединенные Штаты могут столкнуться с ростом количества заболеваний после того, как по стране прокатились массовые протесты, а также частично возобновил свою работу бизнес.
В частности, число заболеваний растет в Техасе и Аризоне.
В общем, в США было подтверждено 2 074 526 случаев заболевания и 115 436 случаев смерти, при этом 556 606 человек выздоравливали от вируса.
Согласно последним данным, опубликованным Университетом Джона Хопкинса, во всем мире было выявлено 7 789 024 случая, из которых 430 173 умерли, а 3 715 486 человек уже выздоровели.
В то же время, американская фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals Inc в четверг, 11 июня, объявила о начале испытаний на пациентах препарата на основе антител к COVID-19.
Во время первой части испытаний ученые будут проверять, безопасна ли терапия антителами для людей. В случае успеха испытаний препарат может быть уже осенью доступен для использования с целью лечения симптомов или для защиты уязвимых групп, таких как пожилые люди или работники здравоохранения.
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в настоящее время нет подтверждений того, что те, кто перенес заболевание коронавирусом COVID-1 и имеет антитела, защищен от повторного заражения.
- В апреле ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах.
- По данным ВОЗ, что в настоящее время ведется работа над 70 вакцинами от коронавируса.