Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о 10 тысячах новых случаях заболеваний COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний, а также в материалах американских СМИ.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил в субботу о 2 038 344 случаях заболевания коронавирусом. Это на 22 317 случаев больше по сравнению с предыдущим подсчетом. Сообщается, что число смертей возросло на 711 до 114 625.

Эксперты предупреждают, что Соединенные Штаты могут столкнуться с ростом количества заболеваний после того, как по стране прокатились массовые протесты, а также частично возобновил свою работу бизнес.

В частности, число заболеваний растет в Техасе и Аризоне.

В общем, в США было подтверждено 2 074 526 случаев заболевания и 115 436 случаев смерти, при этом 556 606 человек выздоравливали от вируса.

Согласно последним данным, опубликованным Университетом Джона Хопкинса, во всем мире было выявлено 7 789 024 случая, из которых 430 173 умерли, а 3 715 486 человек уже выздоровели.

В то же время, американская фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals Inc в четверг, 11 июня, объявила о начале испытаний на пациентах препарата на основе антител к COVID-19.

Во время первой части испытаний ученые будут проверять, безопасна ли терапия антителами для людей. В случае успеха испытаний препарат может быть уже осенью доступен для использования с целью лечения симптомов или для защиты уязвимых групп, таких как пожилые люди или работники здравоохранения.