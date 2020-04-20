Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.
За сутки зафиксировано 261 новый случай, 10 смертей.
По данным МОЗ, больше всего больных в Черновицкой области – 906 и в Киеве – 850.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 330 случаев;
- Волынская область – 158 случаев;
- Днепропетровская область – 118 случаев;
- Донецкая область – 16 случаев;
- Житомирская область – 226 случаев;
- Закарпатская область – 196 случаев;
- Запорожская область – 134 случая;
- Ивано-Франковская область – 512 случаев;
- Кировоградская область – 246 случаев;
- Киев – 850 случаев;
- Киевская область – 333 случая;
- Львовская область – 253 случая;
- Луганская область – 24 случая;
- Николаевская область – 37 случаев;
- Одесская область – 137 случаев;
- Полтавская область – 63 случая;
- Ровенская область – 312 случаев;
- Сумская область – 83 случая;
- Тернопольская область – 414 случаев;
- Харьковская область – 73 случая;
- Херсонская область – 63 случая;
- Хмельницкая область – 49 случаев;
- Черновицкая область – 906 случаев;
- Черкасская область – 165 случаев;
- Черниговская область – 12 случаев.
Всего с начала 2020 года поступило 17 822 сообщения о подозрении на COVID-19.
- По состоянию на 20 апреля в мире 2 млн 407 тыс. 414 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.