Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

За сутки зафиксировано 261 новый случай, 10 смертей.

По данным МОЗ, больше всего больных в Черновицкой области – 906 и в Киеве – 850.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 330 случаев;
  • Волынская область – 158 случаев;
  • Днепропетровская область – 118 случаев;
  • Донецкая область – 16 случаев;
  • Житомирская область – 226 случаев;
  • Закарпатская область – 196 случаев;
  • Запорожская область – 134 случая;
  • Ивано-Франковская область – 512 случаев;
  • Кировоградская область – 246 случаев;
  • Киев – 850 случаев;
  • Киевская область – 333 случая;
  • Львовская область – 253 случая;
  • Луганская область – 24 случая;
  • Николаевская область – 37 случаев;
  • Одесская область – 137 случаев;
  • Полтавская область – 63 случая;
  • Ровенская область – 312 случаев;
  • Сумская область – 83 случая;
  • Тернопольская область – 414 случаев;
  • Харьковская область – 73 случая;
  • Херсонская область – 63 случая;
  • Хмельницкая область – 49 случаев;
  • Черновицкая область – 906 случаев;
  • Черкасская область – 165 случаев;
  • Черниговская область – 12 случаев.

Всего с начала 2020 года поступило 17 822 сообщения о подозрении на COVID-19.