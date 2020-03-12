Из-за распространения коронавируса COVID-19 в Верховной Раде ввели ограничения. В частности, отменены командировки нардепов, а журналистам ограничен доступ в парламент.

Об этом сообщается на сайте парламента.

В четверг, 12 марта, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение “О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни”.

Документом предусмотрено введение ряда ограничений для предупреждения распространения коронавируса COVID-19, среди народных депутатов Украины и работников Аппарата Верховной Рады Украины”, а именно:

До 3 апреля 2020 года ограничен допуск к административным зданиям, сооружениям и служебным помещениям Верховной Рады Украины всех лиц, кроме нардепов, работников Аппарата Верховной Рады Украины, помощников-консультантов нардепов.

Верховной Рады Украины всех лиц, кроме нардепов, работников Аппарата Верховной Рады Украины, помощников-консультантов нардепов. Проведение заседаний комитетов Верховной Рады Украины, временных специальных комиссий, временных следственных комиссий в это время разрешено исключительно в административных зданиях Верховной Рады Украины.

Должностные лица, ученые, эксперты, специалисты-практики, представители общественности, приглашенные на заседания, должны будут принимать участие во встречах в режиме видеоконференции, без непосредственного допуска в здания парламента.

Обработка письменных и электронных обращений граждан будет продолжена после 3 апреля, личный прием граждан депутатами в зданиях парламента запрещен.

До 3 апреля отменены служебные командировки в пределах Украины депутатов, их помощников, должностных лиц ВРУ.

депутатов, их помощников, должностных лиц ВРУ. Международные контактны должностных лиц ВРУ и депутатов должны в это время должны проходить с помощью электронных средств коммуникации.

Помимо этого, депутатам рекомендовали ограничить количество публичных встреч, а в случае необходимости — проводить их “при условии выполнения противоэпидемических мероприятий, предусмотренных законодательством Украины”.

Также в качестве исключения из первого пункта ограничений разрешен доступ журналистов и технических работников СМИ, однако исключительно в пресс-центр на третьем этаже здания парламента. То есть, доступ журналистов в кулуары Верховной Рады в это время будет закрыт.