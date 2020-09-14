Об этом сообщается на сайте ВОЗ.
Количество смертей увеличилось более чем на 5 500 человек, в результате чего общее число смертей в мире достигло 917 417 человек.
Наибольший рост числа заболеваний был зарегистрирован в Индии, США и Бразилии.
Во всем мире зарегистрировано более 28 миллионов подтвержденных случаев инфицирования (28 637 952), половина из которых приходится на Америку.
Предыдущий однодневный рекорд новых случаев был зафиксирован 6 сентября, когда ВОЗ сообщила о 306 857 новых случаях инфицирования.
- 14 сентября в Украине вступило в силу новое карантинное зонирование, которое согласовали на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.