Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный однодневный рост числа новых коронавирусных инфекций: за 24 часа было зарегистрировано 307 930 случаев.

Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Количество смертей увеличилось более чем на 5 500 человек, в результате чего общее число смертей в мире достигло 917 417 человек.

Наибольший рост числа заболеваний был зарегистрирован в Индии, США и Бразилии.

Во всем мире зарегистрировано более 28 миллионов подтвержденных случаев инфицирования (28 637 952), половина из которых приходится на Америку.

Предыдущий однодневный рекорд новых случаев был зафиксирован 6 сентября, когда ВОЗ сообщила о 306 857 новых случаях инфицирования.