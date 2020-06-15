За прошедшие сутки COVID-19 выявили у 656 человек, из них 56 - это дети, а также 43 - медработники.

Об этом на брифинге заявил министр охраны здоровья Максим Степанов.

За сутки госпитализировано 129 человек, зафиксировано 12 летальных случаев, при этом выздоровел 171 пациент.

За все время эпидемии заболело 31 810 человек, из них 2350 детей и 5537 медработников. Всего выздоровело 14 253 человека. Летальных случаев – 901.

За прошедшие сутки было проведено 10 306 тестирований методом ПЦР и ИФА.

Новых случаев заражения коронавирусом больше всего выявлено во Львовской области – 136, в Закарпатской области – 48, а также в городе Киеве – 53.