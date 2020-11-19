Менее чем за 10 месяцев коронавирус COVID-19 в США убил больше людей, чем инсульты, самоубийства и автокатастрофы вместе взятые.

Об этом пишет CNN.

Эксперты в области здравоохранения подчеркивают, что, если американцы не станут более серьезно относиться к ношению масок и избегать небрежного общения, уровень смертности этой осенью и зимой будет расти.

Автокатастрофы и COVID-19

По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус убил 250 тысяч человек в США менее чем за 10 месяцев.

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, в среднем 24 166 человек ежегодно умирают в автомобильных авариях. (В это число входят водители или пассажиры, погибшие в автокатастрофах).

Это означает, что в этом году от COVID-19 умерло как минимум в 10 раз больше людей, чем в автокатастрофах обычно за год.

Грипп и COVID-19

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в среднем от гриппа ежегодно умирало 42 200 человек с 2014 по 2018 год.

Таким образом, менее чем за 10 месяцев число смертей от COVID-19 более чем в пять раз превысило среднее количество смертей от гриппа в год.

Самоубийства и COVID-19

По данным CDC, в среднем 45 439 человек покончили жизнь самоубийством с 2014 по 2018 год.

Число смертей от COVID-19 в настоящее время в пять раз превышает количество смертей в результате самоубийства.

Сердечные заболевания и COVID-19

Болезни сердца – основная причина смерти в США. По данным CDC, в среднем 670 595 человек умирают от болезней сердца каждый год.

Хотя не ожидается, что COVID-19 превзойдет сердечно-сосудистые заболевания по количеству смертей в течение всего года, ежедневное число погибших от коронавируса вскоре может превысить ежедневный уровень смертности от сердечных заболеваний.

Рак и COVID-19

Рак – вторая по значимости причина смерти в США, и в этом году не ожидается, что ситуация изменится.

По данным CDC, в среднем в США от рака ежегодно умирает 612 725 человек.

Инсульты и COVID-19

По данным CDC, в среднем 141 952 человека в США умирают от инсульта каждый год.

Таким образом, менее чем за 10 месяцев COVID-19 убил примерно в 1,8 раза больше людей, чем инсульт.