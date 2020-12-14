Кабинет Министров Украины увеличил расходы Фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд гривен.

Такое решение принято на внеочередном заседании правительства 14 декабря, сообщает пресс-служба Минфина.

Правительство направило в Фонд борьбы с COVID-19 дополнительные 6 млрд гривен. Ранее объем Фонда составлял 66 млрд. Таким образом, он был расширен до 72 млрд гривен.

Это стало возможным благодаря экономии бюджетных средств, отмечают в Минфине.

“Возникла необходимость увеличения расходов Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, которая прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств”, — говорится в сообщении.