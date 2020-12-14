Такое решение принято на внеочередном заседании правительства 14 декабря, сообщает пресс-служба Минфина.
Правительство направило в Фонд борьбы с COVID-19 дополнительные 6 млрд гривен. Ранее объем Фонда составлял 66 млрд. Таким образом, он был расширен до 72 млрд гривен.
Это стало возможным благодаря экономии бюджетных средств, отмечают в Минфине.
“Возникла необходимость увеличения расходов Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, которая прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств”, — говорится в сообщении.
- По состоянию на 10 декабря 45,5 млрд гривен из фонда уже потрачено. Из них 11,4 — за последние 1,5 месяца.
- В октябре КМУ дополнительно выделил почти 2 млрд гривен на доплаты работникам Национальной полиции.
- В ноябре депутаты из фракции “Европейской Солидарности” обратились в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой расследовать нецелевое использование средств коронавирусного фонда.