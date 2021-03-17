В Европейском союзе разрабатывают международный COVID-паспорт, с помощью которого граждане смогут свободно передвигаться между странами. Сегодня Еврокомиссия представила разработанный документ - цифровой зеленый сертификат.

Об этом сообщает пресс-служба ЕК.

Что такое цифровой зеленый сертификат

Цифровой зеленый сертификат – это цифровое доказательство того, что человек был вакцинирован против COVID-19, получил отрицательный результат теста или выздоровел от COVID-19.

Это поможет избежать дискриминации в отношении тех людей, которые не прошли вакцинацию, считают в ЕК.

Паспорт будет выдаваться в цифровом и / или бумажном формате и содержать QR-код для обеспечения безопасности и достоверности сертификата. В документе будет указано: имя, дата рождения, дата выдачи, информация о вакцине / тесте / дата выздоровления и уникальный идентификатор сертификата. Информация в документе будет представлена ​​на языке страны выдачи и английском, он будет действовать во всех странах – членах ЕС. Получение сертификата будет бесплатным.

ЕК предлагает хранить цифровую версию COVID-паспорта на мобильном устройстве. Документ будет содержать цифровую печать, подтверждающую его подлинность.

Комиссия отмечает, что сертификат не должен быть условием для свободного передвижения по Евросоюзу, это право является фундаментальным для его граждан.

“Сертификат – это возможность государствам-членам менять существующие ограничения на основании ситуации с общественным здравоохранением”, – говорится в сообщении ЕК.

COVID-паспорт будет выдаваться человеку, привитому любой вакциной. Однако, как сообщает Еврокомиссия, при решении вопроса об отмене ограничений на передвижение государства – члены ЕС должны будут принимать сертификат о вакцинации только теми препаратами, которые были одобрены в союзе. При этом страны могут по своему усмотрению расширить это правило на тех граждан ЕС, которые вакцинировались другим препаратом.

Документ планируют запустить к лету.

После утверждения Еврокомиссией документ должен быть одобрен Советом Евросоюза и Европарламентом.

Комиссия отмечает, что эти сертификаты – временная мера. Их использование будет приостановлено, как только Всемирная организация здравоохранения объявит об окончании пандемии COVID-19.

Кто будет выдавать сертификаты

Национальные органы отвечают за выдачу сертификата. Например, его могут выдавать больницы или органы здравоохранения.

Цифровую версию можно хранить на мобильном устройстве. Граждане могут также требовать бумажный вариант. Оба они будут иметь QR-код, содержащий информацию, а также цифровую печать, чтобы убедиться, что сертификат настоящий.

Кто может получить COVID-паспорт

Сертификат будет действителен во всех странах ЕС, а также доступен Исландии, Лихтенштейну, Норвегии и Швейцарии, не входящих в блок.

Документ смогут получить граждане ЕС и члены их семей, независимо от их национальности, люди, проживающие в ЕС, но при этом не являющиеся гражданами одной из стран-членов альянса.

Сертификат также планируют выдавать и тем, кто не является гражданами стран ЕС, но имеют право посещать страны Евросоюза.

Какие вакцины и тесты будут учитываться

Свидетельства о вакцинации должны выдаваться независимо от типа препарата. Однако это обязательство будет ограничиваться вакцинами, которые получили разрешение на применение в ЕС. При этом, отдельные страны могут принимать сертификаты и по другим вакцинам.

На данный момент в Европе разрешены такие вакцины:

BioNTech и Pfizer (с 21 декабря 2020 года),

Moderna (c 6 января 2021),

AstraZeneca (с 29 января 2021),

Janssen Pharmaceutica NV (с 11 марта 2021).

Что касается тестов, следует использовать только результаты так называемых тестов NAAT (включая тесты RT-PCR) и экспресс-тесты на антигены.