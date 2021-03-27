В Бразилии наблюдается мощная вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19. В стране фиксируются рекордные показатели новых случаев заражения и смертности, а больницы уже не справляются с таким потоком больных.

О ситуации в стране рассказывает американское издание The New York Times.

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию с COVID-19 во всем мире, в Бразилии за все время пандемии было зафиксировано 12,4 млн случаев заражения коронавирусом и более 307 тысяч смертей.

Страна сейчас находится на втором месте в мире (после США) по уровню заболеваемости COVID-19 и количеству летальных случаев.

Как отмечает The New York Times, стремительное распространение коронавируса спровоцировали обнаруженный в Бразилии чрезвычайно заразный штамм COVID-19, политические баталии и недоверие к науке.

Пик заболеваемости и смертности

Спустя более чем год с начала эпидемии смертность от осложнений COVID-19 в стране достигла пиковых значений.

Так, по сообщению Министерства охраны здоровья Бразилии, по состоянию на пятницу, 26 марта, в стране было зарегистрировано 3650 новых летальных случаев от COVID. Как информирует агентство Reuters, это является рекордным показателем смертности.

Кроме того, было подтверждено 84 245 новых случаев заражения.

В четверг, 25 марта, сообщалось о 100 158 новых случаях заражения коронавирусом. Это был самый большой показатель суточных заражений в стране с начала эпидемии.

Как информирует агентство Bloomberg, в последнее время в Бразилии наблюдается рост числа смертей среди людей молодого возраста.

Как отмечает агентство со ссылкой на данные бразильского правительства, в этом месяце от осложнений COVID-19 умерли около 2030 бразильцев в возрасте от 30 до 39 лет, что более чем вдвое превышает показатель января.

Кроме того, в марте от COVID-19 умерли 4150 человек, которым исполнилось 40 лет (в январе было 1823). Среди возрастной группы 20-29 лет в марте было зафиксировано 505 смертей (в январе было 242).

По данным бразильского научного учреждения Фиокруз (Fiocruz), среди людей в возрасте от 30 до 59 лет заболеваемость с января до середины марта росла со скоростью, которая почти в два раза превышает средний показатель по стране. В этих возрастных группах смертность выросла минимум на 317% (по сравнению с 223% по Бразилии в целом).

В Сан-Паулу, самом богатом и самом густонаселенном штате страны, рост числа пациентов с коронавирусом особенно заметен в частных больницах. Люди, которым исполнилось 60 лет, продолжают доминировать в больницах, но доля тех, кому меньше 50 лет, выросла до 15% (с 10% в прошлом году).

Как пишет Bloomberg, причины роста уровня заражения среди молодых людей пока до конца неясны, хотя чиновники и медицинские эксперты выдвигают несколько гипотез. Одна из них заключается в том, что в течение 2020 года местные и региональные карантинные ограничения препятствовали общению людей в стране. Все изменилось с приходом праздников, в частности Нового года, и ослаблением ограничений.

Еще одной причиной может быть более заразный (“бразильский”) штамм коронавируса. Исследование, проведенное в Сан-Паулу, выявило, что в 71% случаев пациенты заражались этим или “британским” штаммом COVID-19 (который также является более заразным).

Кроме того, в стране ограничено количество вакцин от коронавируса (и люди молодого возраста пока не в приоритете вакцинации).

Коллапс в больницах

По данным Bloomberg, среднее время пребывания пациентов (в частности в возрасте от 30 лет) в бразильских больницах существенно выросло по сравнению с прошлым годом.

Это создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения Бразилии.

Как отмечает издание The New York Times, в столице страны городе Бразилиа и в 16 из 26 штатов в отделениях интенсивной терапии наблюдается острая нехватка свободных коек (заполненность составляет около 90%).

В штате Риу-Гранди-ду-Сул, административным центром которого является город Порту-Алегри, за последние две недели лист ожидания места в отделениях интенсивной терапии увеличился вдвое (в нем находятся до 240 тяжело больных людей).

В больнице “Restinga e Extremo Sul”, одном из главных медицинских учреждений в Порто-Алегри, травмпункт превратился в переполненную COVID-палату, где многие пациенты вынуждены получать помощь на стульях из-за отсутствия свободной койки.

“Вся система находится на грани краха. Люди приходят с более серьезными симптомами, пониженным уровнем кислорода, крайне нуждаются в лечении”, – сообщил глава больницы Пауло Фернандо Сколари.

“Мы никогда не видели сбоя в системе здравоохранения такого масштаба. И мы не видим света в конце тоннеля”, – отметила в комментарии The New York Times Ана де Лемос, исполнительный директор организации “Врачи без границ” в Бразилии

Позиция власти

Как известно, президент Бразилии Жаир Болсонару последовательно выступал против карантинных мер (в частности из-за того, что локдаун может ударить по экономике страны). Он неоднократно умалял серьезность ситуации и даже заявил, что бразильцы должны “прекратить ныть” относительно пандемии.

Эпидемиологи же утверждают, что Бразилия могла бы избежать дополнительных жестких ограничений, если бы правительство пропагандировало использование защитных масок и соблюдение социальной дистанции. А также если бы власть более активно занималась вопросом обеспечения страны вакцинами от коронавируса.

В то же время Болсонару называл COVID-19 “жалким гриппом”, часто поощрял большие толпы людей и создавал ложное чувство безопасности среди своих сторонников (пропагандируя, в частности, неэффективные от коронавируса противомалярийные препараты)

Несмотря на сложную ситуацию с COVID-19 в стране, некоторые сторонники президента в последние дни протестовали против остановки бизнеса.

Кроме того, в Бразилии наблюдается также недоверие к заявлениям ученых, в том числе и по вакцинам. В Сети, в частности, распространяются теории заговора, что вакцины более смертельны, чем сам коронавирус (в WhatsApp и Facebook).

Что известно о “бразильском штамме” коронавируса

Как ранее информировало агентство ВВС, считается, что очень заразный мутировавший “бразильский штамм” коронавируса (Р.1) сначала возник и распространился в городе Манаус (столице бразильского штата Амазонас).

Предварительные данные Университета Сан-Паулу, Имперского колледжа Лондона и Оксфордского университета свидетельствуют о том, что этот штамм может быть вдвое заразнее, чем “оригинальный” вариант вируса. Вероятность повторного заражения “бразильским штаммом” составляет от 25% до 60%.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус описал ситуацию в Бразилии как “очень тревожную”.

Ученые обеспокоены тем, что Бразилия практически превратилась в “естественную лабораторию”, где люди могут видеть, что происходит, когда коронавирус остается относительно неконтролируемым. Некоторые предупреждает, что сейчас страна является средой для размножения новых вариантов вируса.

Известно, что Бразилия заказала более 200 млн доз вакцин AstraZeneca и CoronaVac.

Как сообщает Bloomberg, несмотря на то, что за последнюю неделю количество вакцинаций выросло, однако первую дозу вакцины получили лишь 7% населения, а полностью вакцинировались (двумя дозами) около 2%.