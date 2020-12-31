Американская компания Moderna опубликовала данные исследования COVE, из которого следует, что эффективность их вакцины составляет 94,1%.

Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Участники получили первую инъекцию в период с 27 июля по 23 октября 2020 года, а затем вторую – через 28 дней. Каждая инъекция, вводимая внутримышечно, имела объем 0,5 мл и содержала 100 мкг мРНК-1273 или солевой раствор плацебо.

Из более чем 30 000 участников исследования, в группе, которая получала вакцину, COVID-19 заболели 11 человек. Среди тех, кто получал плацебо, заболели 185 человек. Случаи тяжелой формы коронавируса наблюдались только у участников, получавших плацебо.

Таким образом препарат продемонстрировал 94,1% эффективности.

“Наша работа продолжается. В течение следующих месяцев у нас будет расти объем данных, чтобы лучше определить, как действует эта вакцина, но результаты пока показывают эффективность 94,1%. Эти цифры убедительны”, – говорит Линдси Баден, доктор медицинских наук, специалист по инфекционным заболеваниям Brigham and Women’s Hospital, где проводилось тестирование.

В целом реакция на иммунизацию была умеренной – около 50% реципиентов чувствовали усталость, боли в мышцах, суставах и головные боли, особенно после второй дозы. В большинстве случаев эти эффекты начинались примерно через 15 часов после вакцинации и исчезали через два дня без последствий.