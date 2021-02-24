Об этом в Facebook написал глава Черкасской ОГА Александр Скичко.
Первый вакцинированный – врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в отделении Черкасской областной больницы, где лечат больных коронавирусом.
“Как и в целом по Украине, у нас будет работать каскадная модель вакцинации, которая предусматривает работу мобильных бригад в определенном последовательном порядке. Мы строго следим за температурным режимом для хранения вакцины – от + 2 ° до + 8 ° С”, – отметил Скичко.
Covishield – вакцина, приготовленная по лицензией Oxford-Astra Zeneca на индийской площадке Serum Institute.
- Ранее сообщалось, что украинское правительство договорилось о поставках дополнительных 5 млн доз американской вакцины NovaVax.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.
- В среду, 24 февраля, в Украине стартует процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.