Сегодня, 24 февраля, в Украине началась вакцинация против коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом CoviShield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс.

Об этом в Facebook написал глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

Первый вакцинированный – врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в отделении Черкасской областной больницы, где лечат больных коронавирусом.

“Как и в целом по Украине, у нас будет работать каскадная модель вакцинации, которая предусматривает работу мобильных бригад в определенном последовательном порядке. Мы строго следим за температурным режимом для хранения вакцины – от + 2 ° до + 8 ° С”, – отметил Скичко.

Covishield – вакцина, приготовленная по лицензией Oxford-Astra Zeneca на индийской площадке Serum Institute.