Министр охраны Максим Степанов заверил, что Украина получит вакцину от коронавируса уже на следующей неделе, процесс отгрузки уже начался.

Об этом шла речь в ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

По словам министра, процесс отгрузки вакцин из Индии уже начался.

“Мы выполнили все без исключения наши формальности: перевели средства, подписали все документы. Сейчас происходит технический процесс уже непосредственно отгрузки вакцин. Мы уже точно знаем, что мы получили разрешение Индии на экспорт этой вакцины. Получили все разрешения. Сейчас процесс отгрузки, именно логистики”, — сказал он.

Степанов уверяет, что вакцины поступят в Украину в понедельник-среду следующей недели.

“Мы ожидаем. В понедельник, вторник, среду она должна быть. У нас нет поводов, чтобы это тянуть”, — отметил он.

Как известно, МОЗ ожидает, что вакцинация от коронавируса СOVID-19 начнется в Украине на следующей неделе. Первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС.

Первой в Украине может быть доставлена вакцина от коронавируса разработки AstraZeneca. Вакцина от AstraZeneca — это векторная вакцина (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Однако AstraZeneca не хватает производственных мощностей, чтобы обеспечить страны ЕС своей вакциной, поэтому поставки сократили на 60%. Она рассчитана на две инъекции одному пациенту.