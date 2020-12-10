COVID-вакцина Pfizer не провоцирует бесплодие у женщин, – ученые

Публикации в социальных сетях о том, что вакцина от коронавируса компании Pfizer провоцирует женское бесплодие, являются фейковыми.

Об этом пишет AFR.

“Руководитель исследований Pfizer: COVID-вакцина – это женская стерилизация”, – говорится в заголовке псевдостатьи, которую массово распространяют в социальных сетях на английском, немецком и португальском языках.

Отмечается, что эту информацию якобы рассказал исследователь компании Pfizer Майкл Йедон. Он утверждает, что эта вакцина научит иммунную систему атаковать белок, участвующий в формировании плаценты. Это приведет к бесплодию у женщин.

Однако независимые медицинские эксперты и Pfizer заявили, что во время клинических испытаний не было задокументировано фактов бесплодия.

Интересно, что указанный исследователь не работает в компании с 2011 года. Данные об этом указаны в его профиле в LinkedIn.

По словам доцента кафедры микробиологии Йоркского университета Дасантилы Големи-Котра, технология мРНК, которая лежит в основе этой вакцины, имеет другой механизм действия. Она не влияет на женское здоровье.

Вакцина Pfizer создана на основе мРНК. Она не содержит ни одного белка самого вируса. Принцип ее действия заключается в системе указаний организма по синтезированию вирусного белка, чтобы иммунная система научилась защищаться от болезни.

Профессор Лейпцигского университета Аннет Бек-Сиккингер отметила, что если бы утверждение о том, что вакцина вызывает бесплодие соответствовало истине, то каждая женщина, которая перенесла COVID-19, была бы бесплодной.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла рассказал, что информация о влиянии вакцины на женское здоровье является неправдивой. Однако компания не проводила исследований влияния вакцины на беременных женщин, поэтому им советуют воздержаться от прививок.