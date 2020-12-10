Covid-19 Украина

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COVID-вакцина Pfizer не провоцирует бесплодие у женщин, – ученые

Публикации в социальных сетях о том, что вакцина от коронавируса компании Pfizer провоцирует женское бесплодие, являются фейковыми.

Четверг, 10 декабря 2020, 18:06

Об этом пишет AFR.

“Руководитель исследований Pfizer: COVID-вакцина – это женская стерилизация”, – говорится в заголовке псевдостатьи, которую массово распространяют в социальных сетях на английском, немецком и португальском языках.

Отмечается, что эту информацию якобы рассказал исследователь компании Pfizer Майкл Йедон. Он утверждает, что эта вакцина научит иммунную систему атаковать белок, участвующий в формировании плаценты. Это приведет к бесплодию у женщин.

Однако независимые медицинские эксперты и Pfizer заявили, что во время клинических испытаний не было задокументировано фактов бесплодия.

Интересно, что указанный исследователь не работает в компании с 2011 года. Данные об этом указаны в его профиле в LinkedIn.

По словам доцента кафедры микробиологии Йоркского университета Дасантилы Големи-Котра, технология мРНК, которая лежит в основе этой вакцины, имеет другой механизм действия. Она не влияет на женское здоровье.

Вакцина Pfizer создана на основе мРНК. Она не содержит ни одного белка самого вируса. Принцип ее действия заключается в системе указаний организма по синтезированию вирусного белка, чтобы иммунная система научилась защищаться от болезни.

Профессор Лейпцигского университета Аннет Бек-Сиккингер отметила, что если бы утверждение о том, что вакцина вызывает бесплодие соответствовало истине, то каждая женщина, которая перенесла COVID-19, была бы бесплодной.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла рассказал, что информация о влиянии вакцины на женское здоровье является неправдивой. Однако компания не проводила исследований влияния вакцины на беременных женщин, поэтому им советуют воздержаться от прививок.

  • Известные производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna уже готовятся к массовому производству. Однако о технологии изготовления вакцин известно немного. И разработчики не планируют полностью раскрывать данные о составе своих вакцин.
  • Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
  • Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
  • Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.
  • Вакцина от коронавируса, произведенная компаниями Pfizer и BioNTech, обеспечивает надежную защиту от COVID-19 в течение 10 дней после введения первой дозы.
Теги: Pfizer, вакцина против коронавируса, Коронавирус

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