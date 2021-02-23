COVID-вакцина обеспечивает иммунитетом на 12 месяцев, – Ляшко

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Поскольку, по нашей информации, как минимум 12 месяцев должен быть иммунитет, если не случится мутация, которая не была предусмотрена до этого”, – отметил Ляшко.

Он добавил, что к проекту бюджетной декларации на следующий год уже закладываются средства на закупку вакцины от коронавируса.

Ляшко также заявил, что готов публично сделать прививку индийской вакциной от коронавируса, чтобы повысить уровень доверия к препарату. Он напомнил, что ранее делал публичную прививку от дифтерии и столбняка.