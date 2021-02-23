Covid-19 Украина

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COVID-вакцина обеспечивает иммунитетом на 12 месяцев, – Ляшко

Вакцинация обеспечивает человека иммунитетом от коронавируса минимум на 12 месяцев.

Вторник, 23 февраля 2021, 16:20

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Поскольку, по нашей информации, как минимум 12 месяцев должен быть иммунитет, если не случится мутация, которая не была предусмотрена до этого”, – отметил Ляшко.

Он добавил, что к проекту бюджетной декларации на следующий год уже закладываются средства на закупку вакцины от коронавируса.

Ляшко также заявил, что готов публично сделать прививку индийской вакциной от коронавируса, чтобы повысить уровень доверия к препарату. Он напомнил, что ранее делал публичную прививку от дифтерии и столбняка.

У вівторок, 23 лютого, в Україну прибула перша партія COVID-вакцини. Масова вакцинація груп ризику розпочнеться завтра, 24 лютого.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров’я України вчора, 22 лютого, зареєструвало вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування.

Теги: вакцинация, Імунітет, Коронавирус

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