COVID-вакцина обеспечивает иммунитетом на 12 месяцев, – Ляшко

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
“Поскольку, по нашей информации, как минимум 12 месяцев должен быть иммунитет, если не случится мутация, которая не была предусмотрена до этого”, – отметил Ляшко.
Он добавил, что к проекту бюджетной декларации на следующий год уже закладываются средства на закупку вакцины от коронавируса.
Ляшко также заявил, что готов публично сделать прививку индийской вакциной от коронавируса, чтобы повысить уровень доверия к препарату. Он напомнил, что ранее делал публичную прививку от дифтерии и столбняка.
У вівторок, 23 лютого, в Україну прибула перша партія COVID-вакцини. Масова вакцинація груп ризику розпочнеться завтра, 24 лютого.
Зазначимо, що Міністерство охорони здоров’я України вчора, 22 лютого, зареєструвало вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування.
- Український уряд домовився про постачання додаткових 5 млн доз американської вакцини NovaVax.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, вакцинація повинна розпочатися в лютому.
- Міністерство охорони здоров’я України визначило 9 пріоритетних груп населення, які будуть першочергово вакциновані проти коронавірусу COVID-19. Увесь процес вакцинації планується провести в п’ять етапів.
- Звідки уряд братиме гроші на вакцину, які це будуть вакцини і коли вони потраплять до України — в матеріалі #Букв.