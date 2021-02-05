ЦПК просит США ввести санкции против Козака и жены Медведчука

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) просит Государственный департамент США и Министерство финансов США ввести санкции против жены народного депутата от "Оппозиционной платформы — За життя", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука — Оксаны Марченко и нардепа Тараса Козака.

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин на своей странице в Facebook.

“Вместе с коллегами направили главам Госдепа и Минфина США открытое письмо, которым просим расширить санкции по Медведчуку на его жену и Козака”, – говорится в сообщении.

В письме, которое опубликовано на сайте Kyiv Post, отмечается, что Меведчук является близким другом Путина и открыто работает в интересах РФ. “В Украине он использует свою политическую позицию и тесные связи с украинскими олигархами, чтобы действовать в качестве посредника в реализации политической программы России. Его бизнес получает значительную поддержку и финансирование от правительства России. До 3 февраля 2021 года он контролировал значительную долю медиарынка в Украине”.

“Его медиакомпании используются в качестве инструментов гибридной войны против Украины для распространения дезинформации и российской пропаганды, в частности, против сотрудничества Украины с западными странами, особенно с Соединенными Штатами Америки. Действия Виктора Медведчука создают угрозу независимости и суверенитету Украины”, – подчеркнули в ЦПК.

В организации напомнили, что 6 марта 2014 года США ввели санкции против Медведчука за “его роль в действиях или политике, которые угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины”, а также за его роль в “действиях или политике, которая подрывает демократические процессы или институты в Украине”.

Но Медведчук пытался обойти санкции США, проводя все свои финансовые операции через компании, зарегистрированные на имя его жены Оксаны Марченко, или партнеров и доверенных лиц, таких как Тарас Козак.

“Мы считаем, что Виктор Медведчук сознательно обошел санкции, введенные правительством США. Тем самым он не только получил значительную прибыль, но и подорвал авторитет режима санкций США, продемонстрировав, что санкции не являются препятствием для ведения бизнеса и успешных операций с американскими организациями. Поэтому мы просим вас обеспечить соблюдение санкций США против Виктора Медведчука, включив его жену Оксану Марченко, его ближайшего соратника Тараса Козака, а также компании, подконтрольные этим лицам, в список Управления по контролю над иностранными активами. Это значительно ослабит российских агентов в Украине, остановив поток грязных российских денег на их деструктивные проекты и средства антидемократической пропаганды”, – резюмировали в ЦПК.

Письмо подписали 18 организаций: ЦПК, Transparency International, платформа ANTS, Центр глобалистики “Стратегия XXI”, Всеукраинская ассоциация “Автомайдан”, Центр экономической стратегии, Фундация DEJURE, Центр социально-экономических исследований – CASE Украина, Харьковский антикоррупционный центр, StateWatch, Институт законодательных идей, Антикоррупционный научно-образовательный центр, Центр общественного мониторинга и исследований, Движение “ЧЕСНО”, Институт массовой информации, Bihus. Info, Детектор медиа и ОО “Защитим Протасов Яр”.