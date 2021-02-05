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ЦПК просит США ввести санкции против Козака и жены Медведчука

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) просит Государственный департамент США и Министерство финансов США ввести санкции против жены народного депутата от "Оппозиционной платформы — За життя", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука — Оксаны Марченко и нардепа Тараса Козака.

Пятница, 5 февраля 2021, 12:11

Об этом сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин на своей странице в Facebook.

“Вместе с коллегами направили главам Госдепа и Минфина США открытое письмо, которым просим расширить санкции по Медведчуку на его жену и Козака”, – говорится в сообщении.

В письме, которое опубликовано на сайте Kyiv Post, отмечается, что Меведчук является близким другом Путина и открыто работает в интересах РФ. “В Украине он использует свою политическую позицию и тесные связи с украинскими олигархами, чтобы действовать в качестве посредника в реализации политической программы России. Его бизнес получает значительную поддержку и финансирование от правительства России. До 3 февраля 2021 года он контролировал значительную долю медиарынка в Украине”.

“Его медиакомпании используются в качестве инструментов гибридной войны против Украины для распространения дезинформации и российской пропаганды, в частности, против сотрудничества Украины с западными странами, особенно с Соединенными Штатами Америки. Действия Виктора Медведчука создают угрозу независимости и суверенитету Украины”, – подчеркнули в ЦПК.

В организации напомнили, что 6 марта 2014 года США ввели санкции против Медведчука за “его роль в действиях или политике, которые угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности Украины”, а также за его роль в “действиях или политике, которая подрывает демократические процессы или институты в Украине”.

Но Медведчук пытался обойти санкции США, проводя все свои финансовые операции через компании, зарегистрированные на имя его жены Оксаны Марченко, или партнеров и доверенных лиц, таких как Тарас Козак.

“Мы считаем, что Виктор Медведчук сознательно обошел санкции, введенные правительством США. Тем самым он не только получил значительную прибыль, но и подорвал авторитет режима санкций США, продемонстрировав, что санкции не являются препятствием для ведения бизнеса и успешных операций с американскими организациями.

Поэтому мы просим вас обеспечить соблюдение санкций США против Виктора Медведчука, включив его жену Оксану Марченко, его ближайшего соратника Тараса Козака, а также компании, подконтрольные этим лицам, в список Управления по контролю над иностранными активами. Это значительно ослабит российских агентов в Украине, остановив поток грязных российских денег на их деструктивные проекты и средства антидемократической пропаганды”, – резюмировали в ЦПК.

Письмо подписали 18 организаций: ЦПК, Transparency International, платформа ANTS, Центр глобалистики “Стратегия XXI”, Всеукраинская ассоциация “Автомайдан”, Центр экономической стратегии, Фундация DEJURE, Центр социально-экономических исследований – CASE Украина, Харьковский антикоррупционный центр, StateWatch, Институт законодательных идей, Антикоррупционный научно-образовательный центр, Центр общественного мониторинга и исследований, Движение “ЧЕСНО”, Институт массовой информации, Bihus. Info, Детектор медиа и ОО “Защитим Протасов Яр”.

Как сообщалось, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционной платформы — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.

Санкции против телеканалов Козака: реакция

Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.

Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.

Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.

Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.

По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.

Так же введение  санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки.

Теги: Минфин, Виктор Медведчук, Госдеп США, Оксана Марченко, санкции, Тарас Козак, телеканали, ЦПК

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