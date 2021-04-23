У п'ятницю, 23 квітня, корабель Crew Dragon місії Crew-2 з астронавтами на борту відправиться до Міжнародної космічної станції (МКС).

Трансляцію запуску веде YouTube-канал NASA.

Зокрема, запуск з майданчика Космічного центру Кеннеді у Флориді відбудеться о 12:49 за Києвом.

Зазначимо, що ця подія стане історичною, оскільки це буде перший пілотований політ на ракеті та кораблі, які раніше вже літали в космос.

За даними CNBC, на борту Crew Dragon місії Crew-2 будуть чотири члени екіпажу: астронавти NASA Шейн Кімбро і Меган Макартур, японець Акіхіко Хосіде, а також французький астронавт Тома Песке.

Екіпаж повинен зістикуватися з МКС приблизно через 24 години після запуску. Астронавти Crew-1 все ще знаходяться на борту, їх Crew Dragon “Resilience” зістикований з МКС.

Об’єднані екіпажі проведуть разом від п’яти до 20 днів, перш ніж перший екіпаж повернеться на Землю. Потім другий екіпаж виконає повну місію на МКС, провівши на борту близько шести місяців.

Перший політ Crew Dragon з екіпажем успішно відбувся 30 травня 2020-го. Космічний корабель пройшов ретельну перевірку і випробування, щоб переконатися, що він придатний для запуску місії Crew-2.

SpaceX планує і далі повторно використовувати свої капсули Crew Dragon, при цьому компанія працює з NASA над перевіркою компонентів і визначенням необхідності проведення інших кваліфікацій між польотами.