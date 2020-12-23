Шестимесячный детеныш морского льва сбежал из океана и был найден на пороге дома в Калифорнии.

Об этом сообщает UPI.

Полицейское управление Манхэттен Бич заявило, что щенок морского льва пошел на прогулку по песку и оказался на пороге дома в районе Стрэнд города.

“Мы пляжный город, и иногда к нам наведываются гости из океана”, – говорится в сообщении департамента в Facebook.

Полиция связалась с Центром по уходу за морскими млекопитающими в Сан-Педро, который прислал персонал, чтобы вернуть щенка в их учреждение.

В медицинском центре сказали, что щенок недоедает. Ему поставили внутривенную капельницу и понемногу начали кормить. Они сказали, что морской лев выздоровеет, и персонал позаботится о том, чтобы щенок знал, как ловить рыбу самому, прежде чем его выпустят обратно в дикую природу.