Окружной админсуд Киева отказал бывшему председателю Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову в удовлетворении иска, в котором он требовал восстановить его в должности.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Нефьодов хотел, чтобы суд признал незаконным и отменил распоряжение Кабинета Министров о его увольнении от 24 апреля 2020 года. Также он добивался восстановления в должности и возмещения среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера часовой зарплаты.

Окружной админсуд 28 января отказал ему в удовлетворении иска.

“Основанием для принятия такого решения стало установление судом соблюдения Кабинетом Министров Украины процедуры при увольнении истца с должности”, – сказано в сообщении.

24 апреля Кабинет Министров Украины уволил с постов руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефьодова и Сергея Верланова.