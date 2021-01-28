Об этом сообщает пресс-служба суда.
Нефьодов хотел, чтобы суд признал незаконным и отменил распоряжение Кабинета Министров о его увольнении от 24 апреля 2020 года. Также он добивался восстановления в должности и возмещения среднего заработка за время вынужденного прогула, исходя из размера часовой зарплаты.
Окружной админсуд 28 января отказал ему в удовлетворении иска.
“Основанием для принятия такого решения стало установление судом соблюдения Кабинетом Министров Украины процедуры при увольнении истца с должности”, – сказано в сообщении.
24 апреля Кабинет Министров Украины уволил с постов руководителей таможенной и налоговой служб Максима Нефьодова и Сергея Верланова.
- Напомним, во время работы на посту главы Минфина Игорь Уманский инициировал отставки главы Государственной налоговой службы Сергея Верланов и главы Гостаможенной службы Максима Нефьодова, поскольку бюджет якобы недополучал около 5 млрд грн ежемесячно из-за схем с НДС.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что команда президента обеспокоена ситуацией с коррупцией в налоговой службе и на таможне, где, по словам Уманского, “контрабас” как шел, так и идет. В результате Уманский стал советником главы Ермака, деятельность которого, по словам главы ОПУ, будет связана с искоренением схем в налоговой и таможне.
- 24 апреля Рада приняла решение о создании Временной следственной комиссии, которая расследует факты, озвученные Уманским.