Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг год назад предупреждал американские власти об опасности приложения TikTok, учитывая, что это продукт китайских технологических компаний.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Цукерберг пытался повлиять на решение администрации Трампа заблокировать видеосервис на территории США.

Тогда он говорит Трампу о том, что рост китайских технологических компаний угрожает американскому бизнесу. Угрозу со стороны TikTok Цукерберг тогда противопоставлял возможным ограничениям в отношении Facebook.

В то де время Цукерберг выступил с речью перед студентами университета Джорджтауна, утверждая, что TikTok не разделяет американских ценностей и угрожает лидерству США в технологической сфере.

Но в Белом доме говорят, что ничего подобного Цукерберг не говорил. Так, глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро сказал, что никакого влияния со стороны Цукерберга не было.

“Я впервые слышу об этом. Меня всегда изумляет, как появляются такие публикации”, – заявил советник Трампа.

В Facebook также сказали, что это неправда.

“Марк никогда не выступал за запрет TikTok. Он неоднократно публично заявлял, что главными конкурентами технологических компаний США являются китайские компании, чьи ценности не соответствуют демократическим идеалам, таким как свобода слова. Нелепо предполагать, что давние опасения по поводу национальной безопасности, поднятые политиками, были сформированы только на основе заявлений Марка”, – сказал представитель социальной сети.

Как известно, президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому компания ByteDance должна в течение 90 дней продать все активы на территории США, связанные с TikTok. Ранее он распорядился заблокировать китайские приложения TikTok и WeChat на территории своей страны.