Об этом сообщает Reuters.
Накануне сотрудники социальной сети устроили виртуальную забастовку против такой позиции руководства. Они попросту не вышли на работу, высказав свои позиции относительно происходящего публично.
В первую очередь, сотрудники Facebook считают, что Трамп не имел права писать такую фразу в одном из своих постов: “когда начинается мародерство, начинается стрельба”. Они считают, что это подстрекательство к насилию со стороны президента.
В ответ на виртуальную забастовку Цукерберг вышел с сотрудниками в видеочат, рассказав, что Facebook провела тщательную проверку поста президента и не жалеет, что оставила эти посты без изменений.
Цукерберг признал, что такое решение огорчило многих сотрудников.
Он отметил, что хотел бы дистанцировать свою компанию от борьбы между Трампом и Twitter. Именно там Трамп ранее написал пост о “героизации насилия”, который осудили.
Цукерберг заявил, что, хотя считает замечания Трампа “глубоко оскорбительными”, они не нарушают политику компании в отношении подстрекательства к насилию.
По информации инсайдеров, в конце прошлой недели у Трампа и Цукерберга состоялся телефонный разговор, в результате которого, как предполагается, они пришли к консенсусу.
Ранее президент США Дональд Трамп сравнил участников массовых беспорядков в США, с членами антифашисткой организации “Антифа”, которую он ранее предлагал признать террористической. Затем — обвинил движение “Антифа” в массовых беспорядках.
Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.
- Офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил Джорджа Флойда, взяли под стражу.
- В поддержку протестующих выступили 44-й президент США Барак Обама, а также первый темнокожий пилот “Формулы-1” Льюис Хэмилтон.