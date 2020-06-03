Генеральный директор социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что считает посты президента США Дональда Трампа "глубоко оскорбительными", но не собирается изменять или удалять их.

Об этом сообщает Reuters.

Накануне сотрудники социальной сети устроили виртуальную забастовку против такой позиции руководства. Они попросту не вышли на работу, высказав свои позиции относительно происходящего публично.

В первую очередь, сотрудники Facebook считают, что Трамп не имел права писать такую фразу в одном из своих постов: “когда начинается мародерство, начинается стрельба”. Они считают, что это подстрекательство к насилию со стороны президента.

В ответ на виртуальную забастовку Цукерберг вышел с сотрудниками в видеочат, рассказав, что Facebook провела тщательную проверку поста президента и не жалеет, что оставила эти посты без изменений.

Цукерберг признал, что такое решение огорчило многих сотрудников.

Он отметил, что хотел бы дистанцировать свою компанию от борьбы между Трампом и Twitter. Именно там Трамп ранее написал пост о “героизации насилия”, который осудили.

Цукерберг заявил, что, хотя считает замечания Трампа “глубоко оскорбительными”, они не нарушают политику компании в отношении подстрекательства к насилию.

По информации инсайдеров, в конце прошлой недели у Трампа и Цукерберга состоялся телефонный разговор, в результате которого, как предполагается, они пришли к консенсусу.

Ранее президент США Дональд Трамп сравнил участников массовых беспорядков в США, с членами антифашисткой организации “Антифа”, которую он ранее предлагал признать террористической. Затем — обвинил движение “Антифа” в массовых беспорядках.

Напомним, 28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.

30 мая во время ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.