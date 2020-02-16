Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что ежедневно в социальной сети блокируются более миллиона фейковых аккаунтов.

Такое заявление он сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Reuters.

По словам Цукерберга, в компании Facebook 35 тысяч человек отслеживают контент одноименной социальной сети. Ежедневно сотрудники и автоматизированные системы блокируют более 1 млн поддельных учетных записей.

“Сейчас мы блокируем более миллиона фейковых аккаунтов в день в нашей сети. Подавляющее большинство из них не связано с субъектами, пытающимися вмешаться в выборы”, – заявил Цукерберг.

Он уточнил, что “подавляющее большинство” таких аккаунтов удается обнаружить “в течение нескольких минут после регистрации”.

“Мы разрабатываем системы искусственного интеллекта, которые могут идентифицировать фейковые аккаунты”, – отметил Цукерберг.

“We take down now more than a million fake accounts a day across our network,” @Facebook CEO Mark #Zuckerberg says at #MSC2020. “The vast majority are not connected to state actors trying to interfere in elections, but certainly part of that is a state effort.” pic.twitter.com/Izmqt14jZ7 — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 15, 2020

Он также проинформировал, что корпорация Facebook ежегодно тратит миллиарды долларов на проверку безопасности контента в соцсети. Точные цифры Цукерберг не озвучил, однако подчеркнул, что этот бюджет выше, чем доход Facebook при выходе на биржу в 2012 году.

В ходе выступления Цукерберг заявил, что поддерживает регулирование вредоносного контента, распространяемого в Сети.

“Я думаю, что должно быть регулирование вредоносного контента… Вопрос в том, какую основу вы используете для этого”, – заявил он.

“Сейчас существуют два подхода в профильных отраслях. Один применим к газетам и существующим медиа. Другая модель используется применительно к телекоммуникационными компаниями, которые просто являются передатчиками данных, однако вы не привлечете их к ответственности, если кто-то скажет что-то вредоносное по телефону. Думаю, нам бы подошел некий средний путь”, – добавил Цукерберг.