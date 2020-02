Такое заявление он сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Reuters.

По словам Цукерберга, в компании Facebook 35 тысяч человек отслеживают контент одноименной социальной сети. Ежедневно сотрудники и автоматизированные системы блокируют более 1 млн поддельных учетных записей.

“Сейчас мы блокируем более миллиона фейковых аккаунтов в день в нашей сети. Подавляющее большинство из них не связано с субъектами, пытающимися вмешаться в выборы”, – заявил Цукерберг.

Он уточнил, что “подавляющее большинство” таких аккаунтов удается обнаружить “в течение нескольких минут после регистрации”.

“Мы разрабатываем системы искусственного интеллекта, которые могут идентифицировать фейковые аккаунты”, – отметил Цукерберг.

“We take down now more than a million fake accounts a day across our network,” @Facebook CEO Mark #Zuckerberg says at #MSC2020. “The vast majority are not connected to state actors trying to interfere in elections, but certainly part of that is a state effort.” pic.twitter.com/Izmqt14jZ7

— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 15, 2020