Руководитель Facebook Inc Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть нуждается в регулировании для того, чтобы получить доверие пользователей.

Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

“Если мы не создадим стандарты, которые люди считают законными, они не будут доверять институтам или технологиям”, – сказал Цукерберг.

Напомним, что Facebook понес потери в результате громкого дела о нарушении правил конфиденциальности своих пользователей.

Помимо того, представителей социальной сети обвиняли в том, что они не сделали достаточно для пресечения манипуляций на выборах при помощи Facebook.

“Я считаю, что регулирование может нанести вред бизнесу Facebook в ближайшей перспективе, но в долгосрочной перспективе это будет лучше для всех, включая нас”, – заявил Марк Цукерберг на Мюнхенской конференции по безопасности.

Также ранее Цукерберг уже призывал регулировать социальные сети в вопросах выборов, вредного контента, переносимости данных и конфиденциальности.