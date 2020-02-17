Об этом сообщает американское издание Bloomberg.
“Если мы не создадим стандарты, которые люди считают законными, они не будут доверять институтам или технологиям”, – сказал Цукерберг.
Напомним, что Facebook понес потери в результате громкого дела о нарушении правил конфиденциальности своих пользователей.
Помимо того, представителей социальной сети обвиняли в том, что они не сделали достаточно для пресечения манипуляций на выборах при помощи Facebook.
“Я считаю, что регулирование может нанести вред бизнесу Facebook в ближайшей перспективе, но в долгосрочной перспективе это будет лучше для всех, включая нас”, – заявил Марк Цукерберг на Мюнхенской конференции по безопасности.
Также ранее Цукерберг уже призывал регулировать социальные сети в вопросах выборов, вредного контента, переносимости данных и конфиденциальности.
- В октябре прошлого года Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США по поводу влияния на политическую рекламу в Facebook.
- Накануне президентских выборов в США в Facebook появятся отметки на фейковых новостях и материалах подконтрольных государствам СМИ.