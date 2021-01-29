Об этом сообщает The Financial Times.

Цукерберг также раскритиковал планы Apple по изменению политики конфиденциальности.

Он повторил свою критику обновления iOS 14. У него есть причины для того, чтобы волноваться. Почти весь доход Facebook в прошлом году приносила реклама. После установки этого обновления на смартфоны разработчики приложений для iOS будут обязаны спрашивать разрешения на сбор данных для рекламных целей у владельцев устройств Apple.

Эти изменения повлияют на рекламный бизнес Facebook и ее партнеров, поскольку пользователи с большей вероятностью не разрешат отслеживать их активность.

Отметим, что Facebook и его сервисы неоднократно уже обвинялись в чрезмерных аппетитах по сбору данных. Также вызывает возмущение изменение политики WhatsApp, которая привела к оттоку пользователей в другие мессенджеры, в частности, Telegram и Signal.

Что касается финансовых показателей, в 2020 году Facebook увеличила в полтора раза чистую прибыль ($29,1 млрд) по сравнению с годом ранее. При этом среднее количество пользователей соцсети в день достигло 1,84 млрд человек.