Covid-19 Украина

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ЦИК Беларуси назвала предварительные итоги выборов: у Лукашенко – 80,23%, у Тихановской – 9,9%

Сегодня, 10 августа, Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила предварительные результаты президентских выборов.

Понедельник, 10 августа 2020, 10:45

Об этом пишет “Радыё Свабода“.

Председатель ЦИК Лидия Ермошина отметила, что, по предварительным официальным данным, Александр Лукашенко получил 80,23 % голосов, а Светлана Тихановская – 9,9 %.

Кроме того, Андрей Дмитриев набрал 1,04 %, Анна Канопацкая – 1,68 %, а Сергей Черачан – 1,13 %. Против всех проголосовали 6,02 % избирателей.

Явка на выборы составила 84,23 %.

Напомним, в Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты, в результате которых были задержаны, по меньшей мере, 120 человек. СМИ также сообщают о 10 раненых.

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