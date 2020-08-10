ЦИК Беларуси назвала предварительные итоги выборов: у Лукашенко – 80,23%, у Тихановской – 9,9%

Об этом пишет “Радыё Свабода“.
Председатель ЦИК Лидия Ермошина отметила, что, по предварительным официальным данным, Александр Лукашенко получил 80,23 % голосов, а Светлана Тихановская – 9,9 %.
Кроме того, Андрей Дмитриев набрал 1,04 %, Анна Канопацкая – 1,68 %, а Сергей Черачан – 1,13 %. Против всех проголосовали 6,02 % избирателей.
Явка на выборы составила 84,23 %.
Напомним, в Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты, в результате которых были задержаны, по меньшей мере, 120 человек. СМИ также сообщают о 10 раненых.
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